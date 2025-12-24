No Secret Story 9, a Voz presenteia concorrentes com surpresa inesperada: um cabaz de doces de Natal.
Voz presenteia concorrentes com surpresa inesperada
- Secret Story
- Há 2h e 58min
04:59
Terá Liliana problemas de confiança? Inês não tem dúvidas
Há 8 min
02:09
Emoção: Filho de Isabel Figueira declara-se à mãe em direto
Há 1h e 26min
01:58
Inédito: Pedro Jorge recusa-se a desejar «Feliz Natal»
Há 1h e 35min
03:12
Pazes: Maria e Leandro dão abraço emotivo
Há 1h e 51min
03:44
Sem espírito natalício. Liliana deixa Marisa aos berros e não vai acreditar no motivo
Há 1h e 55min
04:27
«Tudo ao contrário»: Inês entra em despique com Leandro
Há 2h e 1min
04:31
Amigo secreto envenenado. Marisa arrasa Liliana: «Para maquilhar a verdade»
Há 2h e 5min
04:18
Grinch invade a Malveira e as reações são hilariantes
Há 2h e 11min
05:06
Instabilidade na casa: Marisa e Pedro unidos contra Leandro e Liliana
Há 2h e 12min
03:21
Mesmo na véspera de Natal, Leandro e Liliana continuam em picardia: «Isso já não muda em ti»
Hoje às 15:11
02:55
Não se podem ver. Liliana e Leandro em puro despique: «Não és nenhuma criança»
Hoje às 13:44
03:15
Liliana e Pedro Jorge indignados com Leandro: «Pára»
Hoje às 12:34
04:31
O espírito natalício invadiu a casa do Secret Story! Veja o desafio inesperado que os concorrentes receberam
Hoje às 11:51
02:15
Não sabe quando o melão e a melancia estão maduros? Leandro ensina um truque infalível para comprar a melhor fruta
Hoje às 10:48
02:13
Marcelo surpreende Marta Cardoso com um pedido insólito e o inesperado acontece em direto
Hoje às 01:30
03:54
Mãe de Leandro recorda momento difícil: «Não pude fazer o luto da minha mãe por causa do Leandro»
Hoje às 01:15
04:09
Leandro recusa-se a fazer dinâmica e é chamado pela Voz ao confessionário
Hoje às 01:10
03:11
Leandro em lágrimas no confessionário: «Preciso de um abraço de quem me quer bem»
Hoje às 01:00
04:36
Pedro Jorge e Liliana em troca de farpas acesa: «A forma como tu falavas para as mulheres...»
Hoje às 00:45
03:54
Imperdível: Pais de Liliana revelam o que pensam sobre Fábio
Hoje às 00:37
03:54
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
Hoje às 00:36
03:54
Inédito! Pais de Liliana quebram o silêncio sobre a polémica e explicam porque nunca apareceram
Hoje às 00:35
03:32
Liliana rasga Inês num frente a frente: «Tu espalhas ódio!»
Hoje às 00:19
03:37
Marisa desiludida com Leandro: «Agora consigo ver muitas coisas que não via»
Hoje às 00:04
03:14
Leandro e Liliana arrasam Pedro Jorge pelas costas
Ontem às 23:57
11:12
Pedro Jorge passa-se com Marisa: «Estás-me a enervar, a sério»
Ontem às 23:10
08:18
Liliana e Leandro em picardia: «Tu achas que és especial onde?»
Ontem às 22:56
09:32
Inês e Liliana não calam revolta contra um concorrente. Saiba o que aconteceu
Ontem às 22:54
03:05
Momento romântico. Marisa puxa Pedro e enche-o de beijos
Ontem às 22:36
05:34
Cristina Ferreira pede paz, mas Leandro ignora e dispara contra todos
Ontem às 22:34
01:30
Cristina Ferreira pede ajuda à Voz e faz pedido especial aos concorrentes: «Tentem que o espírito de Natal esteja presente»
Ontem às 22:19
03:23
Leandro insiste em colocar Liliana à frente do amigo Pedro: «O primeiro lugar é meu, o segundo da Liliana»
Ontem às 22:17
06:54
Marisa enfrenta Liliana sem medos: «Faz exatamente o mesmo que o Leandro»
Ontem às 22:15
04:03
Arrependida? Marisa lamenta atitudes de Leandro: «Protegi o teu jogo e não o do meu namorado»
Ontem às 22:03
04:14
Marisa diz tudo o que pensa de Leandro e mostra-se muito magoada
Ontem às 21:59
01:23
Pedro denuncia estratégia de Liliana? «Quer ser a vítima, que a casa esteja contra ela»
Ontem às 21:54
04:40
Inês dá um murro na mesa: «Não levem o assunto para pessoas que não estão cá»
Ontem às 21:53
04:33
Inês e Liliana enfrentam-se em pleno Natal: «Tu espalhas ódio»
Ontem às 21:49
04:12
Sem tréguas. Pedro e Liliana em bate boca aceso: «Tiveste que criar um enredo aqui dentro para chegares longe?»
Ontem às 19:50
04:00
Leandro e Liliana rasgam os colegas mas Pedro ouviu a conversa atrás da porta
Ontem às 19:43
03:54
Birra por não ser protagonista? Leandro deixa todos em choque ao recusar dinâmica
Ontem às 19:35
04:30
Marisa torna-se finalista mas é o gesto de Pedro com a cabeça que chama à atenção
Ontem às 19:32
03:07
Fragilidade mascarada? Leandro nega abraço de colega: «Tu é que precisas de um abraço»
Ontem às 19:25
03:09
Pedro implacável com Marisa depois da dinâmica da Casa de Gengibre: «Eu não gostei»
Ontem às 19:16
00:36
Irredutíveis. Pedro e Liliana atacam-se mutuamente. «O quarto lugar já está destinado»
Ontem às 19:12
03:16
Carta ao Pai de Leandro é arrasadora para com os outros concorrentes: «Não têm humanidade»
Ontem às 18:40
03:40
Leandro isola-se dos colegas e as reações são chocantes: «Ele só vai ter aquilo que está a pedir»
Ontem às 18:35
04:10
Inês venceu a prova da Casa de Gengibre e o prémio foi surpreendente
Ontem às 18:30
04:26
A ferver. Concorrentes de costas voltadas uns com os outros: «Para mim é teatro»
Ontem às 18:21
05:22
Liliana arrasa o casal Pedro e Marisa: «Não há nada de verdadeiro aqui»
Ontem às 18:13
01:53
Inês Morais faz comentário inédito sobre esta edição do Secret Story: «Eles deram-nos exatamente o que nós estivemos a pedir»
Ontem às 18:07
02:35
Discussão entre Liliana e Leandro sobe de tom: «Trouxeste as coisas programadas e correu-te tudo mal»
Ontem às 17:59
00:39
Liliana e Leandro implacáveis com Pedro e Marisa: «Mas que amigos?»
Ontem às 17:54
06:55
O verniz estalou. Inês e Liliana em confronto direto: «Vê-te ao espelho primeiro antes de falares da minha pessoa»
Ontem às 17:19
03:33
Liliana insatisfeita com o presente que Leandro lhe atribuiu: «Nunca varri nada para debaixo do tapete»
Ontem às 17:12
08:43
A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora»
Ontem às 16:58
04:54
Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes
Ontem às 16:45
05:17
Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado
Ontem às 16:39
02:48
Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar»
Ontem às 16:32
01:52
Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?»
Ontem às 16:00