VT de entrada de Renata gera risos entre os finalistas: «Os meus amigos dizem que sou um bocado cabra»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz presenteia os finalistas com as imagens da VT de apresentação de cada um. A primeira é a da Renata e, quando termina, o Leo comenta que ficou tudo dito quando ela disse “sou um bocadinho cabra”, subscrevendo tudo. O concorrente diz ainda que estava ali a Renata num dia normal. Ao verem a VT do Gonçalo e da Margarida, o Leo confessa que a Margarida surpreendeu, pois nas imagens estava muito confiante e dona de si. A Margarida confessa que tiveram um segredo difícil guardar, sendo que, com as suas inseguranças foi um “Deus me livre”. A Renata diz que estavam muito fofos, mas a Margarida parecia outra e tinha mesmo cara de má.