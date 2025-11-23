No Secret Story 9, os concorrentes são confrontados com uma VT intensa que reúne os maiores conflitos da semana, expondo discussões acesas, alianças abaladas e críticas que muitos preferiam manter escondidas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
VT explosiva expõe guerras internas e abala toda a casa
- Secret Story
- Há 3h e 40min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:27
VT explosiva expõe guerras internas e abala toda a casa
Há 3h e 40min
01:00
Dylan lança farpa a Liliana e Fábio durante as nomeações: «Não quero cá casais a fazer competição»
Há 2h e 17min
02:23
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Há 2h e 20min
03:50
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
Há 2h e 22min
06:15
Inédito: Marisa e Pedro nomeiam em dupla pela primeira vez
Há 2h e 26min
01:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
Há 2h e 31min
02:23
Imperdível: A VT especial da gala reúne os momentos mais emocionantes da semana
Há 2h e 33min
01:33
Bruna ficou imune e esta é a reação que está a dar que falar
Há 2h e 35min
03:44
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
Há 2h e 42min
06:14
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
Há 2h e 44min
03:28
O público decidiu: Conheça o concorrente expulso
Há 2h e 51min
02:41
Arrepiante: Inês explica segredo e acaba por se declarar a Dylan
Há 3h e 15min
05:07
Para tudo: Bruna carrega no botão dos segredos e desvenda um segredo ainda não revelado
Há 3h e 17min
01:23
Hilariante: Leandro recebe notícia do exterior que provoca gargalhadas no estúdio
Há 3h e 24min
06:30
Surpreendente: Leandro emociona-se ao receber surpresa especial da mãe
Há 3h e 24min
03:42
Innédito: Dylan arrasa Leandro e chama-lhe «padre» em pleno confronto
Há 3h e 32min
06:01
Discussão sem fim: Dylan arrasa Ana «Perdeu a identidade toda»
Há 3h e 43min
05:03
A ferver: Marisa tem duas caras? Os concorrentes dão a sua opinião
Há 3h e 49min
02:29
A ferver: VT revela caos total e reacende guerras dentro da casa
Há 3h e 54min
00:46
Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro
Ontem às 22:43
07:22
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
Ontem às 22:43
04:17
Inédito. Concorrentes admitem suspeitas entre Pedro e Marisa: «Cheguei mesmo a pensar que são um casal»
Ontem às 22:37
02:33
VT revela ciúmes e complica ainda mais a relação entre Pedro e Marisa dentro da casa
Ontem às 22:35
02:37
A opinião explosiva de Bruna Gomes sobre Dylan e Inês que deixou o estúdio em euforia
Ontem às 22:31
07:28
Sem papas na língua: Marisa Susana tem inveja de Marisa? Ana não tem dúvidas
Ontem às 22:26
01:11
Ciúmes sem fim: Marisa Susana faz confissão sobre Pedro e Marisa e leva resposta
Ontem às 22:26
02:33
Bombástico: VT revela conflitos escondidos e coloca Ana no centro das confusões
Ontem às 22:18
02:31
Cúmplices: Pedro e Marisa conseguem momento a sós
Ontem às 22:13
02:58
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
Ontem às 22:07
01:39
Como nunca a viu: Vera 'rasga' Inês e Dylan e faz confissão que agita o estúdio
Ontem às 22:04
05:11
Inédito: Fábio e Liliana surpreendem todos com promessa inédita sobre o prémio final
Ontem às 22:02
01:37
A arder: Dylan lança farpa a Marisa e solta aviso que deixa a casa em alerta
Ontem às 21:55
06:18
Fábio e Dylan em confronto feroz com fortes acusações: «Vai agredir alguém»
Ontem às 21:54
02:26
Bombástico: VT expõe má lingua entre casais e instala mau estar na casa
Ontem às 21:47
04:15
«Futilidade» e «Nulidade»: Concorrentes unidos contra Liliana?
Ontem às 21:44
03:27
Inédito: Bruno provoca Liliana com gesto sarcástico que incendeia a gala
Ontem às 21:39
02:25
Explosivo: VT expõe má língua e deixa concorrentes boquiabertos
Ontem às 21:35
00:48
Flávio Furtado manda piropo a Cristina Ferreira e leva resposta
Ontem às 21:30
11:38
Confusão à mesa: Bruna arrasa prato de Marisa Susana e abandona a refeição
Ontem às 13:44
02:24
Clima escaldante: Pedro Jorge e Marisa arriscam tudo para se beijarem
Ontem às 13:35
01:52
Bruno farto de atitudes de Liliana: «É até ao dia em que lhe dou um berro»
Ontem às 13:08
06:35
«Fazem figuras!»: Inês e Dylan criticam duramente o casal Liliana e Fábio no secret story
Ontem às 12:28
02:50
Liliana critica Dylan e Inês: «Que interesse é que ele tem para o programa? Nada»
Ontem às 12:15
02:19
«Que iludidos»: Reis da Treta arrasam planos de Liliana e colegas para o futuro
Ontem às 11:43
04:29
Conflito explode na cozinha do Secret Story: Pedro Jorge defende-se e acusa Ana de criar drama
Ontem às 11:30
02:58
Liliana arrasa grupo adversário: «Se não fosse o Dylan, eles não apareciam»
Ontem às 11:27
02:46
Pedro Jorge pica Marisa em frente aos colegas: «Calaste-te para depois me criticares»
Ontem às 11:07
04:02
Liliana responde a farpas de Leandro: «Eu faço muita comichão»
Ontem às 10:58
04:53
Dylan desaba no Secret Story: Não quer passar o Natal na casa e deixa ameaça inesperada
Ontem às 10:44
03:01
Liliana prepara surpresa romântica, mas Fábio estraga tudo no último segundo
Ontem às 10:40
01:31
Mesmo com os colegas presentes no quarto, Pedro Jorge acorda Marisa com um beijo
Ontem às 10:07
07:39
Liliana muito preocupada: «Ficar aqui sem ti...»
Ontem às 02:15
12:40
Após noite ciúmes, Fábio mostra-se em baixo
Ontem às 02:03
06:53
Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada»
22 nov, 22:39
02:36
Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada»
22 nov, 21:40
02:44
«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro
22 nov, 21:27
01:03
Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim
22 nov, 20:50
03:41
Acabou a 'lua de mel'? Fábio e Liliana têm primeiro conflito como casal
22 nov, 20:43
01:50
«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro
22 nov, 19:30
10:09
Marisa Susana confessa: «Às vezes dá-me jeito ir para ao pé deles»
22 nov, 19:26
05:25
Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»
22 nov, 19:12