Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'»

No Secret Story 9, Pedro fica preocupado com Leandro ao ouvir o colega a falar sozinho no quarto. O concorrente mostra-se indignado com as críticas dos colegas e acaba por ter uma saída que deixa Pedro a rir.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9