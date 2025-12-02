Zangado, Leandro tem saída hilariante: «Sou como o Bruno de Carvalho: 'brincadeira tem hora, limite'»

No Secret Story 9, Pedro fica preocupado com Leandro ao ouvir o colega a falar sozinho no quarto. O concorrente mostra-se indignado com as críticas dos colegas e acaba por ter uma saída que deixa Pedro a rir.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18
