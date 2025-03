Zangam-se os amigos! Aula de etiqueta de Daniela Santos gera confronto com Bruno de Carvalho

No Secret Story - Desafio Final, Daniela dá aula de etiqueta e a primeira pessoa a ser eleita para exemplos é Bruno, apontando-lhe o facto de querer ficar sempre com a última palavra e de gozar com “a pessoa” que está a tentar resolver hipotéticos atritos que tenha com ele. Diz que quando essa pessoa é amiga dele, a postura dele não é positiva. A resposta de Bruno não agrada a Daniela, quando revela concordar com a concorrente, mas apenas se for amigo “da pessoa”. No confessionário, ambos criticam-se.