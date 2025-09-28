Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Zé admite-se chocado com a namorada: «De facto nao a reconheço, nem os pais dela, nem a irmã, nem o avô, que estão devastados»

No Secret Story 9, a noite ficou marcada por um dos momentos mais intensos da edição. Zé, o noivo de Liliana, entrou na casa mais vigiada do País e surpreendeu tudo e todos ao deixar escapar um desabafo em direto, carregado de emoção, que não deixou ninguém indiferente.

  • Secret Story
  • Ontem às 22:18
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
04:48

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

00:58
Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta
26:49

Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta

00:52
Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem
04:22

Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem

00:29
«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa
01:17

«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa

00:26
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

00:15
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País
02:59

O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País

00:07
Mais Vídeos

Mais Vistos

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»
02:05

Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»

Ontem às 22:08
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Há 3h e 56min
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
02:01

Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa

Há 3h e 58min
Ver Mais

Notícias

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Secret Story 9: Já é conhecida a expulsão da noite e as percentagens surpreendem

Há 2h e 38min
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

Há 3h e 52min
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Ontem às 21:47
Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Gala do Secret Story: Esta noite, segredos expostos e máscaras no chão. Saiba o que vem aí

Gala do Secret Story: Esta noite, segredos expostos e máscaras no chão. Saiba o que vem aí

Ontem às 19:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Ontem às 20:00
Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Em dia de Gala do Secret Story, Cristina Ferreira vive algo "estranho"

Ontem às 19:29
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show

Ontem às 18:35
«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

«Dormi com os meus pais até aos 16 anos»: Recorde a história do segredo desta ex-concorrente que deixou o país em choque

27 set, 22:16
Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

Recorda-se de Sandra do SS 3? Hoje é casada e já tem dois filhos. Veja como está diferente

27 set, 22:04
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Foi dia de casamento para Miguel Azevedo!

Ontem às 16:40
Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Filho de Manuel Melo já tem seis anos: veja como está crescido... e com uns "olhos lindos"!

Ontem às 12:15
Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Bárbara Parada tem gesto comovente com irmão de Francisco Monteiro: "É a melhor!"

Ontem às 10:33
"Era só jogo": em fotos inéditas, Catarina Miranda fala sobre... Afonso Leitão!

"Era só jogo": em fotos inéditas, Catarina Miranda fala sobre... Afonso Leitão!

Ontem às 08:01
Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

Em "ilha paradísiaca", Francisco Monteiro em foto sensual com mulher especial: "Maravilhosa!"

27 set, 21:44
Ver Mais Outros Sites