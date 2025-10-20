Zé Lopes confessa a Marcelo: «A única relação em que não acreditava, foi a que deu certo»

No «Bom Dia Alegria», a conversa entre Zé Lopes e Marcelo Palma ganha um tom divertido e pessoal quando o apresentador faz uma confissão inesperada sobre a relação de Marcelo e Rita. Entre gargalhadas e cumplicidade, o empresário fala sobre o amor, a estabilidade e o segredo de uma ligação que contrariou todas as expectativas.