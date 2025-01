Zé Lopes critica David Maurício e Inês Morais: «Estão a cavar uma sepultura bem funda... a puxar o pior um do outro»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz desafia a Joana Sobral a dar uma aula de Funk aos colegas, mas com um twist: vestidos de borboletas mágicas. O João Ricardo veste-se a rigor e entusiasma-se com a tarefa, sendo elogiado pela Joana Diniz. Já a Inês, depois de resmungar com o Gabriel quando este a acorda, pede aos colegas que não a chateiem e senta-se a observar a aula. O David também é chamado várias vezes a participar, mas recusa-se, justificando que está farto de danças. A Joana Diniz e o João não desperdiçam o momento e dançam juntos. Zé Lopes critica o facto de David e Inês não terem participado na atividade proposta pela Voz.