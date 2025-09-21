Zé quebra o silêncio e diz tudo o que pensa sobre a aproximação de Fábio à sua namorada

No Secret Story 9, depois do intenso confessionário com Liliana, Cristina Ferreira surpreendeu ao atender uma chamada em direto de Zé, namorado da concorrente. A apresentadora elogiou-o publicamente, afirmando: «Acho-o um homem extraordinário e tiro-lhe o chapéu». Do outro lado da linha, Zé mostrou-se confiante e tranquilo em relação à postura de Liliana dentro da casa: «Confio muito na minha namorada», disse, perante a atenção de todos.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07