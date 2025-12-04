Zé volta à baila e Marisa não tem filtros para Liliana: «É uma vergonha quando não te dá jeito!»

No Especial do Secret Story 9, após assistirmos a imagens quentes da tarde nas quais Marisa e Liliana protagonizaram uma grande discussão, ambas são confrontadas, agora em direto. Nisto, as duas começam aos berros uma com a outra e Marisa diz uma palavra que leva Liliana a reagir. Depois, o tema sobre Zé, ex-noivo de Liliana, volta à baila e Marisa 'ataca' a concorrente. Liliana defende-se a dizer, entre várias coisas, que "vai continuar a comentar tudo o que vê", isto porque foi criticada por ter falado do tema que levou Marisa e Bruna às lágrimas.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!