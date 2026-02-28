Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
20:15
Tema polémico volta à casa. Concorrentes debatem postura de Luzia e comentário controverso - Big Brother
05:31

Tema polémico volta à casa. Concorrentes debatem postura de Luzia e comentário controverso

19:09
Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações - Big Brother

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

18:37
Momento insólito: Concorrentes fazem a vontade a Jéssica e dormem com o som do secador - Big Brother
02:33

Momento insólito: Concorrentes fazem a vontade a Jéssica e dormem com o som do secador

17:46
Sara revela detalhes com a noite de Diogo: «Fizémos conchinha e até...» - Big Brother
02:50

Sara revela detalhes com a noite de Diogo: «Fizémos conchinha e até...»

17:46
Hugo não tem dúvidas: «Sou o mais bonito. Elas querem-me todas» - Big Brother
03:46

Hugo não tem dúvidas: «Sou o mais bonito. Elas querem-me todas»

17:09
Segredo em risco? Liliana não aguenta e chora à frente de todos por ser associada a Ricky: «Tenho uma pessoa...» - Big Brother
11:07

Segredo em risco? Liliana não aguenta e chora à frente de todos por ser associada a Ricky: «Tenho uma pessoa...»

16:55
Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados» - Big Brother
02:58

Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados»

16:39
João começa a juntar as peças sobre pistas de corações partidos: «Estou a pensar na Catarina» - Big Brother
08:15

João começa a juntar as peças sobre pistas de corações partidos: «Estou a pensar na Catarina»

16:23
Liliana fala sobre o marido e Ricky finge que não é ele: «A minha filha tem o melhor pai do mundo» - Big Brother
06:12

Liliana fala sobre o marido e Ricky finge que não é ele: «A minha filha tem o melhor pai do mundo»

16:01
Eles já não têm dúvidas. Concorrentes debatem segredo de Pedro: «Teve uma transformação» - Big Brother
08:43

Eles já não têm dúvidas. Concorrentes debatem segredo de Pedro: «Teve uma transformação»

14:57
Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...» - Big Brother
03:15

Ariana insiste num possível segredo: «A cor dos olhos do Hélder...»

14:19
Ricky obrigado a justificar-se a Diana Dora - Big Brother
07:57

Ricky obrigado a justificar-se a Diana Dora

12:19
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante - Big Brother

Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

11:58
«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão - Big Brother

«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

11:20
João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente - Big Brother
06:00

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

10:52
«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto - Big Brother
03:52

«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto

10:35
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele - Big Brother
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

10:33
Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres - Big Brother
03:33

Jogo perigoso? Eva e Diogo muito preocupados com investidas de outros homens e mulheres

10:31
Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida - Big Brother
04:14

Diogo chora ao falar do irmão de quem cuida

10:27
Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada» - Big Brother
03:55

Caos na casa do Secret Story e lágrimas de desespero: «Estou chocada»

10:26
Marta Cardoso começa Extra com aviso sério - Big Brother
00:37

Marta Cardoso começa Extra com aviso sério

09:29
«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa - Big Brother
02:56

«Começou mulher e virou homem». Debate intenso sobre um dos segredos da casa

09:23
Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal - Big Brother
05:45

Diogo e Eva são apanhados por João a meio de uma crise de casal

08:52
Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo» - Big Brother
08:06

Casal em crise? Diogo e Eva têm a conversa tensa: «Não vale tudo»

08:46
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço» - Big Brother
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações - Big Brother

O Secret Story 10 tem mais um momento viral. Hugo e Ricardo João protagonizaram uma cena que já conquistou mais de um milhão de visualizações.

Há um novo vídeo viral nas redes sociais e já conta com mais de 1 milhão de visualizações. Os protagonistas são Hugo e Ricardo João. O momento? A primeira revelação de segredo na casa do Secret Story 10.

Hugo foi o responsável pelo momento, após ter recebido várias pistas óbvias por parte do colega. Sem hesitar, carregou no botão dos segredos e descobriu o segredo de Ricardo João: «Representei a seleção nacional de futebol». Uma revelação certeira que, nas redes sociais, já ultrapassa o milhão de visualizações.

Mas o que tornou o momento verdadeiramente memorável foi o que se seguiu no confessionário. Ricardo João não tentou baralhar, assumiu de imediato que Hugo tinha acertado. A Voz, visivelmente surpreendida com a rapidez de tudo, confessou nunca ter visto um concorrente «tão mau» a guardar o seu segredo.

As consequências não tardaram. Por ter deixado escapar demasiadas pistas ao longo do jogo, Ricardo João foi sancionado com uma nomeação direta, ficou sem qualquer prémio monetário e perdeu o direito de carregar no botão dos segredos. Hugo, apesar de ter acertado, não saiu ileso: revelou o que se passou no confessionário e perdeu 500 euros.

Veja aqui o video: 

 
Viral

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente

Hoje às 11:20
Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama

Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama

Ontem às 19:52
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

Ontem às 19:44
Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»

Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»

Ontem às 19:24
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 19:15
Agentes do Público em ação. João e Hugo cumprem as suas primeiras missões: e o momento é hilariante

Agentes do Público em ação. João e Hugo cumprem as suas primeiras missões: e o momento é hilariante

Ontem às 18:39
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Hoje às 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

Ontem às 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Hoje às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

Ontem às 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

Ontem às 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Ontem às 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

26 fev, 23:32
