Há um novo vídeo viral no Secret Story 10. Este momento icónico já rendeu mais de 1 milhão de visualizações

Há um novo vídeo viral nas redes sociais e já conta com mais de 1 milhão de visualizações. Os protagonistas são Hugo e Ricardo João. O momento? A primeira revelação de segredo na casa do Secret Story 10.

Hugo foi o responsável pelo momento, após ter recebido várias pistas óbvias por parte do colega. Sem hesitar, carregou no botão dos segredos e descobriu o segredo de Ricardo João: «Representei a seleção nacional de futebol». Uma revelação certeira que, nas redes sociais, já ultrapassa o milhão de visualizações.

Mas o que tornou o momento verdadeiramente memorável foi o que se seguiu no confessionário. Ricardo João não tentou baralhar, assumiu de imediato que Hugo tinha acertado. A Voz, visivelmente surpreendida com a rapidez de tudo, confessou nunca ter visto um concorrente «tão mau» a guardar o seu segredo.

As consequências não tardaram. Por ter deixado escapar demasiadas pistas ao longo do jogo, Ricardo João foi sancionado com uma nomeação direta, ficou sem qualquer prémio monetário e perdeu o direito de carregar no botão dos segredos. Já Hugo, apesar de ter acertado, não saiu ileso: revelou o que se passou no confessionário e perdeu 500 euros.