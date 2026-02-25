Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10

Liliana e Ricky entraram no Secret Story - Casa dos Segredos 10 no passado domingo, 22 de fevereiro, e o amor que os une já está a conquistar os telespetadores. O casal tem de fingir que não se conhece para conseguir esconder com sucesso os segredos que têm e, por isso, andam a dar beijos às escondidas.

Um desses momentos aconteceu no quarto Nova Iorque, quando conseguiram tem um momento a sós. As saudades apertaram e não resistiram aos beijos um do outro.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais da TVI. Até ao momento, conta com 1,4 milhões de visualizações e 16,6 mil likes.