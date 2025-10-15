Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Ao Minuto

12:50
Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada» - Big Brother
11:00

Marisa Susana explode: «Eu senti-me atraiçoada»

12:30
Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa - Big Brother
01:27

Avião de apoio a Pedro agita a casa: Esta foi a reação da esposa Marisa

12:27
Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro - Big Brother
07:40

Bruna admite sentir-se um ‘bode expiatório’ perante Leandro

12:15
Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…» - Big Brother
05:04

Dylan sem 'papas na língua': «A Liliana estar a incentivá-la a deixar-me para estar com outra pessoa…»

12:03
Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair - Big Brother
03:50

Quem são os melhores? Rui revela os concorrentes que se destacam e os que poderiam sair

11:50
Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge - Big Brother
01:45

Marisa Susana sussurra algo a Bruno Simão. E não passou despercebido a Pedro Jorge

11:38
Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família - Big Brother

Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

11:23
Novo ataque de ciúmes? Pedro Jorge e Marisa voltam a trocar farpas - Big Brother
08:14

Novo ataque de ciúmes? Pedro Jorge e Marisa voltam a trocar farpas

11:17
Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…» - Big Brother
08:14

Pedro Jorge perde a paciência com Marisa: «Tivesses dormido…»

10:42
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz - Big Brother

Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

10:28
Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…» - Big Brother
04:31

Quase lá? Bruno Simão convicto sobre teoria de segredo: «Isto é dele…»

10:18
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço - Big Brother
01:55

Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço

10:15
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente - Big Brother
06:23

Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente

09:52
Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito - Big Brother
10:36

Numa noite complicada e com a casa inteira a dormir, Vera consola Inês depois de conflito

09:50
Sem dormir, Inês desaba em lágrimas depois de conflito com Vera - Big Brother
06:26

Sem dormir, Inês desaba em lágrimas depois de conflito com Vera

09:46
Leandro tem teoria sobre segredo: «Ela está grávida» - Big Brother
04:02

Leandro tem teoria sobre segredo: «Ela está grávida»

09:45
Vera avisa Liliana sobre Inês: «Ela não quer que fales mais no assunto» - Big Brother
07:55

Vera avisa Liliana sobre Inês: «Ela não quer que fales mais no assunto»

09:40
Marisa confronta Vera sobre Inês: «Gostavas que o sentimento fosse correspondido?» - Big Brother
05:14

Marisa confronta Vera sobre Inês: «Gostavas que o sentimento fosse correspondido?»

09:35
Inês põe ponto final na aproximação com Vera: «Vai mudar muita coisa» - Big Brother
07:34

Inês põe ponto final na aproximação com Vera: «Vai mudar muita coisa»

09:20
Vera de rastos após o Especial: Marta Cardoso interrompe emissão e faz ligação à casa - Big Brother
04:30

Vera de rastos após o Especial: Marta Cardoso interrompe emissão e faz ligação à casa

09:18
Fãs do Secret Story falam de Pedro Jorge: «É 100% jogo» - Big Brother
01:59

Fãs do Secret Story falam de Pedro Jorge: «É 100% jogo»

09:17
Inês confronta Liliana depois de conselhos a Vera: «Não te admito a ti nem a ninguém» - Big Brother
04:34

Inês confronta Liliana depois de conselhos a Vera: «Não te admito a ti nem a ninguém»

09:12
Dylan falou nas filhas de Vera: «Isso magoou-me demais» - Big Brother
01:22

Dylan falou nas filhas de Vera: «Isso magoou-me demais»

09:11
Dylan acusa Vera de jogar com Inês: «Ela quis forçar» - Big Brother
06:28

Dylan acusa Vera de jogar com Inês: «Ela quis forçar»

09:10
Dylan não acredita que Vera seja genuína: «Ela não tem tema aqui dentro (...) Quem é que quer saber da Vera?» - Big Brother
10:52

Dylan não acredita que Vera seja genuína: «Ela não tem tema aqui dentro (...) Quem é que quer saber da Vera?»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível - Big Brother

O ex-concorrente do Big Brother Verão, Viriato Quintela, recorreu a uma clínica no Porto para fazer um implante capilar e partilhou todos os detalhes com os fãs nas redes sociais.

Esta terça-feira, 14 de outubro, Viriato Quintela revelou aos seus seguidores que se submeteu a um implante capilar numa clínica, no Porto. O ator, que conquistou o terceiro lugar no Big Brother Verão, mostrou-se entusiasmado com a transformação.

“É uma clínica onde se fazem coisas bonitas, como é pôr cabelo, que é o que eu vou fazer. Eu vou-vos dando as novidades do que é que vai acontecer por aqui, vai ser uma coisa bem bonita que é um implante de cabelo. Portanto aquela coisa que eu andava no Big Brother aqui com um buraquinho e etc vai desaparecer. Vou ficar impecável“, explicou Viriato, em tom bem-humorado.

Durante a manhã, o ator mostrou parte do processo e descreveu a primeira fase da intervenção:

“Fiz agora a pausa, tiveram-me a extrair os folículos, que é depois para colocar aqui à frente. Foi um processo que demorou cerca de duas horas e meia, três horas. Pronto, agora estou aqui à espera“, contou.

Sempre descontraído, Viriato Quintela aproveitou para dar conselhos a quem pensa em realizar o mesmo procedimento:

“Para as meninas e meninos que queiram fazer isto, eu aconselho vivamente. Há aquela parte inicial, não vou estar aqui com paninhos quentes, em que umas picadinhas da anestesia vai doer um bocadinho mais, mas eles até colocam um vibrador que é para aquilo atenuar a dor, impecável. A partir da oitava ou nona picadinha, estás porreiro, pronto para andar, e é só estar ali deitado à espera que as coisas aconteçam“, descreveu, com o seu habitual sentido de humor.

Já na parte da tarde, o ex-concorrente partilhou o entusiasmo por ver o resultado final a aproximar-se:

“Agora a parte da tarde será colocar os folículos na frente. Estou a ficar muito satisfeito, eu já tinha feito dois implantes e não me resultou muito bem. Eu aconselho-vos, se vocês estiverem a pensar fazer uma coisa destas, é de avançar“, afirmou, recomendando a experiência.

Veja, em baixo, os vídeos com as declarações na íntegra.

 

No passado dia 13 de setembro, na gala final do "Big Brother Verão" conduzida por Maria Botelho Moniz, Viriato Quintela conquistou o 3º lugar do pódio. Reveja o momento no vídeo em baixo. 

 

O ator recebeu várias mensagens de apoio dos fãs, que elogiaram a sua transparência e boa disposição ao partilhar um momento tão pessoal.

Em cima, recorde a galeria de imagens de Viriato Quintela na gala final do "Big Brother Verão".

Relacionados

Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»
Temas: Viriato Quintela Transplante Capilar Big Brother Verão Redes Sociais Irreconhecível

Fora da Casa

Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Há 1h e 42min
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal

Ontem às 17:42
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Ontem às 17:14
Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes

Ontem às 16:19
Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Novo passo na relação? Solange Tavares e Nelson Fernandes anunciam: «Já somos uma família»

Ontem às 15:52
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Ontem às 20:02
Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente
06:23

Concorrentes acordam ao relento com uma pista surpreendente

Há 2h e 50min
Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço
01:55

Concorrentes em alerta! Nova pista misteriosa deixa a casa em alvoroço

Há 2h e 47min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa

Ontem às 16:59
Ver Mais

Notícias

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Há 46 min
Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

Destroçada em pleno aniversário, Liliana manda recado em direto para a família

Há 1h e 27min
Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Há 1h e 42min
Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

Secret Story: Pedro Jorge e Marisa vivem momento apaixonado após missão secreta da Voz

Há 2h e 23min
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana

Ontem às 17:43
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

Ontem às 18:02
Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge
03:38

Marisa fica em lágrimas ao falar dos filhos. Veja a reação de Pedro Jorge

Ontem às 14:37
O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story
12:10

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

13 out, 00:17
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

9 out, 19:37
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

Ontem às 18:50
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

Ontem às 17:19
Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável
04:36

Fábio chama Bruna de «esfregona» e a resposta é implacável

13 out, 09:10
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
03:02

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

13 out, 08:26
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

10 out, 08:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Bruna Gomes e Bernardo Sousa dão novo passo na relação e preparam-se para a chegada dos filhos

Há 2h e 31min
Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Jéssica Galhofas sofre duro revés: "Vai arrepender-se para todo o sempre"

Há 3h e 22min
Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Kina revela qual dos filhos é mais parecido com a ex-concorrente do "Big Brother"

Há 3h e 53min
Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Famoso casal do Big Brother surpreende com grande novidade a dois: «Está na altura...»

Ontem às 19:54
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"

Ontem às 15:10
Ver Mais Outros Sites