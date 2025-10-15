Finalista do Big Brother submete-se a transplante capilar e surge irreconhecível

Esta terça-feira, 14 de outubro, Viriato Quintela revelou aos seus seguidores que se submeteu a um implante capilar numa clínica, no Porto. O ator, que conquistou o terceiro lugar no Big Brother Verão, mostrou-se entusiasmado com a transformação.

“É uma clínica onde se fazem coisas bonitas, como é pôr cabelo, que é o que eu vou fazer. Eu vou-vos dando as novidades do que é que vai acontecer por aqui, vai ser uma coisa bem bonita que é um implante de cabelo. Portanto aquela coisa que eu andava no Big Brother aqui com um buraquinho e etc vai desaparecer. Vou ficar impecável“, explicou Viriato, em tom bem-humorado.

Durante a manhã, o ator mostrou parte do processo e descreveu a primeira fase da intervenção:

“Fiz agora a pausa, tiveram-me a extrair os folículos, que é depois para colocar aqui à frente. Foi um processo que demorou cerca de duas horas e meia, três horas. Pronto, agora estou aqui à espera“, contou.

Sempre descontraído, Viriato Quintela aproveitou para dar conselhos a quem pensa em realizar o mesmo procedimento:

“Para as meninas e meninos que queiram fazer isto, eu aconselho vivamente. Há aquela parte inicial, não vou estar aqui com paninhos quentes, em que umas picadinhas da anestesia vai doer um bocadinho mais, mas eles até colocam um vibrador que é para aquilo atenuar a dor, impecável. A partir da oitava ou nona picadinha, estás porreiro, pronto para andar, e é só estar ali deitado à espera que as coisas aconteçam“, descreveu, com o seu habitual sentido de humor.

Já na parte da tarde, o ex-concorrente partilhou o entusiasmo por ver o resultado final a aproximar-se:

“Agora a parte da tarde será colocar os folículos na frente. Estou a ficar muito satisfeito, eu já tinha feito dois implantes e não me resultou muito bem. Eu aconselho-vos, se vocês estiverem a pensar fazer uma coisa destas, é de avançar“, afirmou, recomendando a experiência.

Veja, em baixo, os vídeos com as declarações na íntegra.

No passado dia 13 de setembro, na gala final do "Big Brother Verão" conduzida por Maria Botelho Moniz, Viriato Quintela conquistou o 3º lugar do pódio. Reveja o momento no vídeo em baixo.

O ator recebeu várias mensagens de apoio dos fãs, que elogiaram a sua transparência e boa disposição ao partilhar um momento tão pessoal.