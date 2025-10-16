A imagem marcante de Vitó com as filhas após a alegada separação de Sónia Jesus

Ao Minuto

17:18
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu» - Big Brother
00:34

Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»

17:01
Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar» - Big Brother
01:27

Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar»

16:57
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe» - Big Brother
03:06

Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»

16:54
De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir» - Big Brother
03:15

De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir»

16:53
Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana» - Big Brother
04:41

Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana»

16:52
Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma» - Big Brother
03:25

Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma»

16:51
Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto» - Big Brother
02:53

Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto»

16:06
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre' - Big Brother

Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'

15:24
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe» - Big Brother
02:09

Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»

15:19
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito - Big Brother
01:28

Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito

15:13
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em 'pratos limpos' - Big Brother
08:35

Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’

15:06
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?» - Big Brother
03:31

Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»

15:00
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente - Big Brother
06:29

«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente

14:52
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema» - Big Brother
01:34

Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»

14:51
«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros - Big Brother
07:53

«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros

13:58
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida - Big Brother
03:45

Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida

13:28
Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais» - Big Brother
06:47

Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais»

13:21
Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina» - Big Brother
05:59

Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina»

12:44
'Team' de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido - Big Brother

‘Team’ de Liliana responde às críticas com… números. E deixa qualquer um surpreendido

12:37
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente - Big Brother
02:51

Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente

12:21
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida - Big Brother
04:34

«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida

12:02
A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta - Big Brother
01:22

A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta

11:49
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa - Big Brother
01:20

«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa

11:38
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente - Big Brother
00:51

Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente

11:36
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera - Big Brother
00:53

Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera

A imagem marcante de Vitó com as filhas após a alegada separação de Sónia Jesus

  • Secret Story
  • Há 3h e 55min
A imagem marcante de Vitó com as filhas após a alegada separação de Sónia Jesus - Big Brother

Vítor Soares mostrou-se com as filhas, após rumores de separação de Sónia Jesus.

Sónia Jesus tem sido notícia ultimamente por estar a enfrentar uma alegada separação de Vítor Soares, que ainda não foi confirmada oficialmente por nenhum dos dois. 

Esta quinta-feira, Vitó, como é conhecido do público, surgiu numa fotografia com as duas filhas mais velhas, Maiara e Naísa, no carro: «Amo-vos tanto», escreveu Maiara nas stories do Instagram.

Sem nunca confirmar a separação, Sónia Jesus tem estado ativa nas redes sociais. A ex-concorrente aproveitou que tem sido tema ultimamente para deixar uma mensagem aos seus seguidores, numa altura em que se encontrava no cabeleireiro. 

«Para todos os que têm acompanhado a minha vida e não estão a entender nada, não desistam... a segunda temporada está por vir», escreveu Sónia Jesus nos stories do Instagram, na semana passada. 

Depois, a ex-concorrente mostrou o resultado final da sua ida ao cabeleireiro: «Moreno iluminado, está lindo, agora vou para a loja», afirmou Sónia no vídeo. 

Sónia Jesus pôs os rumores de lado e surgiu mais poderosa do que nunca, com um visual renovado, que somou elogios nas redes sociais. 

 

«MULHER DO CAR@ÇAS!🔥🔥; MEU DEUS!! Porque todas ganhamos vida? 🔥👏🏼; A mais linda do MUNDO. A verdadeira DIVA DAS DIVAS ❤️ uma verdadeira gostozaaaaa; Linda gatona maravilhosa; Glow up para fechar um ciclo e iniciar outro ❤️ mais hermosa que nunca !!!», lê-se na caixa de comentários. 

Já na quinta-feira, Sónia Jesus tinha quebrado o silêncio com uma frase enigmática: «Tá tão quieto, está pensando em quê? Por favor, senhor, me permita ser feliz, depois de tudo o que passei, tu sabes que o meu coração merece». 

Separação polémica

Recorde-se que a alegada separação de Sónia Jesus foi comentada no programa 'Dois às 10' da TVI, onde foram revelados novos detalhes, que desmentem a primeira versão da história.

«Ao contrário do que está a ser dito que foi o Vitó que terminou o casamento não, foi uma decisão da Sónia», contou Gonçalo Quinaz, que falou com uma fonte próxima da família.

Já Cristina Ferreira mostrou-se triste com esta separação: «Ficámos muito tristes porque agora vem a notícia de que o Vitó e a Sónia Jesus, que estiveram aqui felizes e contentes a falar do casamento, estão separados, não há mais casamento para ninguém».

«Isto deixa-me muito triste, ela estava a falar com uma felicidade tão grande… é que ele esteve preso e ela esteve este tempo todo à espera dela», comentou a apresentadora. 

Cristina rematou: «Se for melhor para os dois estarem separados que estejam. Um beijinho para a Sónia, nós tentámos falar com ela, ela não atendeu o telefone, deve estar numa fase difícil de não querer falar, no seu direito. Enviamos um beijinho e que corra tudo bem, que os filhos estejam bem que é o que importa»

Sónia Jesus: o apoio incondicional durante a prisão de Vitó

Em 2023, o casal enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história de amor, quando Vitó foi condenado a três anos de prisão efetiva por tráfico de droga. Parte da pena foi cumprida atrás das grades e outra em regime de prisão domiciliária, até que, em junho deste ano, o companheiro de Sónia Jesus recuperou a liberdade.

Nessa altura, Sónia Jesus não escondeu a alegria e sublinhou, em entrevista a Cristina Ferreira no programa Dois às 10, que nunca deixou de apoiar Vitó: "Foi público, toda a gente sabe, que vivi uma fase muito difícil da minha vida, mas em momento algum me vitimizei ou me escondi."

A empresária estava grávida de quatro meses quando o companheiro foi preso e recordou que viveu esse período com foco nos filhos: "Comecei a focar-me nos meus filhos e esqueci-me da minha gravidez."

Veja, no vídeo em baixo, um dos momentos dessa entrevista. 

Apesar das críticas, Sónia Jesus sempre afirmou que o seu objetivo foi não “virar as costas” ao pai dos seus filhos, acreditando que Vitó tinha mudado.

Do pedido de casamento à suspeita de separação

Em julho, quando completou 33 anos, Sónia Jesus foi surpreendida com um pedido de casamento que parecia selar um novo capítulo feliz. Durante a festa de aniversário, Vitó ajoelhou-se em frente a todos, com direito a fogo de artifício, e pediu a empresária em casamento.

Veja, no vídeo em baixo, o pedido de casamento oficial. 

Na altura, emocionada, a ex-Big Brother disse: "Estou oficialmente noiva. Sei que o meu pedido de casamento foi em direto, para um milhão de espetadores, mas amanhã eu vou marcar o casamento porque hoje eu senti verdadeiramente este pedido."

Por isso, a possibilidade de rutura surpreende ainda mais os fãs do casal. Para já, as suspeitas recaem sobretudo no gesto simbólico de Sónia Jesus ter eliminado as imagens com Vitó das redes sociais, deixando no ar a questão: terá mesmo acabado o noivado?

Ainda esta quarta-feira, a empresária publicou um vídeo em que assinalou o dia de aniversário da sua filha mais velha, Maiara Filipa.

 

Em cima, veja as galerias de imagens da ex-concorrente e de Vitó que preparámos para si.

 

 

 

Temas: Vítor Soares Sónia Jesus

