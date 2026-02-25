Missão Secreta dos Agentes do Público: Quem deve criar o caos na casa? Vote já na APP TVI Reality

No Secret Story 10, os agentes do público vão ter a sua primeira missão secreta: e é você quem decide a quem deve ser atribuída cada uma das tarefas! João e Hugo vão ser postos à prova e, sem saberem, vão ter de "sabotar" a missão um do outro.

Um dos concorrentes terá como missão espalhar pela casa objetos de cozinha, causando desconforto entre os colegas. O outro concorrente deverá garantir que a Casa se mantém impecavelmente arrumada ao longo do dia, assegurando que tudo permanece no devido lugar.



Qual dos agentes deve ficar responsável por desarrumar a casa? João ou Hugo? Vote através da APP TVI Reality.



