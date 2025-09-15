A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo

O público foi chamado a uma das maiores decisões da estreia da nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos. Através de uma votação grátis na aplicação TVI Reality, os espectadores do programa tiveram a oportunidade de escolher um dos concorrentes que entraram na casa mais vigiada do País, na gala de estreia.

O desafio foi lançado por Cristina Ferreira. Raquel ou Miguel: Quem merecia ser concorrente desta nova edição? A decisão do público já foi anunciada.

A escolha recaiu em Raquel, que teve 66% dos votos.

RAQUEL. 34 anos. Elvas

Conta com uma carreira de 10 anos na área de Marketing e trabalhava como account manager numa agência de comunicação. Em jovem, teve uma relação que não foi fácil e desde então não consegue ter nada sério. Considera-se inteligente, explosiva e muito teimosa. Acredita que no Secret Story tais características possam ser uma mais-valia.

