O momento da noite e um estúdio sem palavras! Descubra quem foi o concorrente expulso do Desafio Final

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, chegamos ao momento de saber quem foi o concorrente expulso.

A noite fica marcada pela entrada de Bruno de Carvalho, o susto de Sandrina, o desafio entre Vânia Sá e Afonso, mas no fim é sempre o momento do expulso que marca a Gala do Desafio Final.

Entre Margarida Castro, Miguel Vicente e Ossman Idrisse, o concorrente expulso foi Margarida Castro com 7% dos votos.

O primeiro a ser salvo foi Miguel Vicente com 62% dos votos.

Veja o momento mais esperado da noite,