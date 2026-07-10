Tudo começou num reality! Ex-concorrentes eternizam relação com tatuagem tocante: e que envolve a Voz

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Ex-concorrentes decidem eternizar a relação que começou dentro do Secret Story de forma única.

Conheceram-se no Secret Story 10 e tornaram-se inseparáveis desde cedo. Fora da casa mais vigiada do País, Sara Jesus e Jéssica Jeremias continuam a partilhar vários momentos especiais em conjunto e, agora, decidiram eternizar a amizade de ambas de forma inédita.

No Instagram, as duas ex-concorrentes partilharam com os fãs um vídeo em que se mostram a fazer uma tatuagem conjunta. Sara e Jéssica tatuaram o emblemático olho da Voz e escreveram: «A Voz juntou».

«Disseram-nos que a experiência ia ficar marcada para sempre. Nós levámos a frase demasiado à letra. 👁️», escreveram, na legenda daquela partilha.

Pode ver tudo aqui:

Os fãs ficaram rendidos à prova de amor que as duas amigas deram uma à outra. «Girl power!! Muito bom!! ❤️», «Ameiiiii isto sim é amizade verdadeira», «Adorei 😍», «Ficou demais 😍», «Muito lindas 😍», «Adorei 👏», pode ler-se. 

Percorra a nossa galeria e recorde alguns dos melhores momentos de Sara Jesus e Jéssica Jeremias

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