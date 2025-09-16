Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"

Whitney Purvis, conhecida pela participação na primeira temporada do reality show da MTV “16 and Pregnant” em 2009, viveu o pior pesadelo de qualquer mãe. A ex-estrela norte-americana confirmou, nas redes sociais, a morte do filho, Weston, de apenas 16 anos.

O anúncio foi feito no passado dia 2 de junho, através de uma publicação carregada de emoção.

“Isto é tão difícil de escrever. O meu lindo filho, Weston, faleceu. Ele tinha apenas 16 anos. A vida é tão cruel e injusta. O meu bebé partiu e eu não sei o que fazer comigo mesma. Isto é mesmo o meu pior pesadelo tornando-se realidade”, desabafou Whitney, partilhando várias fotografias do adolescente.

Numa segunda publicação, reforçou a dor que sente: “Descansa em paz, meu bebé Weston. Amo-te para sempre, querido. Nunca vou entender porque é que a vida tem de ser tão cruel. Serás sempre o meu bebé.”

Madrasta revela detalhes da tragédia

Embora Whitney Purvis não tenha revelado a causa da morte, a madrasta do adolescente, Amy Gosa, partilhou alguns pormenores. “Acordámos esta manhã por volta das 7h e tentámos acordá-lo, mas não estava a respirar. Tentámos fazer manobras de reanimação e chamámos uma ambulância”, contou. Weston foi levado para o hospital, mas acabou por ser declarado morto.

Amy Gosa acrescentou ainda que o jovem enfrentava vários problemas de saúde, incluindo diabetes. “Estamos completamente desolados e em choque. Foi tão inesperado. Era o filho mais incrível que eu poderia ter pedido. Brilhante, inteligente, engraçado e cheio de potencial. Não parece real”, desabafou.

O percurso de Whitney Purvis

Weston nasceu em abril de 2009, durante a primeira temporada de “16 and Pregnant”. A relação de Whitney com Weston Sr., pai do adolescente, foi marcada por separações e reconciliações. Em 2014, nasceu River, o segundo filho do casal. Contudo, acabariam novamente por se separar.

Nos últimos anos, a vida de Whitney foi marcada por dificuldades pessoais. Segundo o Daily Mail, a jovem mãe perdeu a guarda dos dois filhos e chegou a ser detida por alegadamente não pagar a pensão de alimentos. O pai, Weston Sr., também enfrentou problemas legais, incluindo detenções por conduzir com a carta suspensa.

Uma perda irreparável

A morte precoce de Weston deixa a família mergulhada numa dor imensurável. As mensagens de Whitney e Amy refletem não só a brutalidade da perda, mas também o amor e o orgulho que sentiam pelo adolescente.