Conhecido ex-concorrente é novo treinador de um clube de futebol que defrontou recentemente o Sporting

Wilson Teixeira está a ser notícia devido ao seu novo emprego. O ex-concorrente da Casa dos Segredos é o novo treinador do clube de futebol Marinhense. Este clube, da Série C do Campeonato de Portugal, jogou recentemente contra o Sporting para a Taça de Portugal e perdeu por 3-0.

Antes, Wilson Teixeira, de 38 anos, estava aos comandos do Malveira, tendo levado o clube ao topo da tabela da sua série. O treinador acabou a demitir-se.

Wilson Teixeira ficou conhecido do público português com a sua participação na terceira edição do Secret Story - Casa dos Segredos, que estreou em setembro de 2012.

Concorrente polémico, Wilson esteve envolvido nas maiores discussões e conflitos da sua edição, bem como de outras em que participou posteriormente, ficando na memória dos fãs de reality-shows.