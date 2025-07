Após nova conquista, Wilson Teixeira faz grande revelação que lhe vai mudar a vida

Wilson Teixeira, ex-concorrente da Casa dos Segredos 3, usou as redes sociais para partilhar com os seguidores uma conquista que marca um novo capítulo na sua vida profissional: foi aprovado no curso UEFA A — UEFA Advanced, Nível 3, um passo importante na sua formação como treinador de futebol.

O anúncio foi feito através de uma publicação emotiva no Instagram, onde Wilson revelou que está a concretizar um objetivo de longa data.

«Hoje cumpro um sonho. Aqui, à porta do Estádio José Alvalade, no mesmo lugar onde há uns anos gravei um vídeo a dizer que estava a pensar desistir do futebol… hoje volto com orgulho no coração. Fui aprovado no Curso UEFA A — UEFA Advanced, Nível 3», escreveu.

Wilson destacou ainda o percurso desafiante que enfrentou até alcançar esta meta: «Foram anos de sacrifício, dúvidas, momentos em que parecia impossível. Mas nunca deixei de acreditar no meu trabalho, no meu valor e no meu sonho».

Numa mensagem dirigida a quem duvidou das suas capacidades, o ex-concorrente sublinhou: «A todos aqueles que um dia disseram que eu não era capaz: hoje, respondo com factos. Nunca dei valor ao ódio nem ao barulho das redes sociais. Sempre acreditei que o melhor é seguir em frente e deixar que o caminho fale por mim».

Para terminar, deixou uma nota de agradecimento e inspiração: «O futebol ensinou-me que não são as palavras que marcam, são as atitudes e o trabalho. Obrigado a quem sempre acreditou. O caminho continua».

Esta certificação UEFA A permite a Wilson Teixeira treinar equipas de formação até sub-18, equipas “B” e clubes de divisões secundárias, representando um avanço significativo na sua carreira enquanto treinador.

