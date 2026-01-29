«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

A passagem da Depressão Kristin deixou um rasto de destruição em várias zonas do País, sendo Leiria uma das cidades mais afetadas pela tempestade. Wilson Teixeira, ex-concorrente do Secret Story, partilhou nas redes sociais imagens arrepiantes dos estragos provocados pelo temporal.

Na madrugada de 28 de janeiro, a tempestade atingiu violentamente o território nacional, deixando centenas de pessoas desalojadas. O ex-concorrente, que trabalha atualmente num clube desportivo na região, documentou os danos causados no Estádio Municipal da Marinha Grande.

Nos vídeos publicados por Wilson Teixeira, é possível observar a dimensão dos estragos no recinto desportivo. O ex-concorrente lamentou ainda a situação dramática vivida pela população local: «O nível de destruição na cidade é impressionante. Não há luz, água nem comunicações. Leiria e Marinha Grande precisam de ajuda. Calamidade pública!»

Wilson Teixeira mostrou também os destroços deixados pelo temporal nos pinhais da região: «Pinheiros caídos nos pinhais como se fossem palitos. Telhados arrancados! Linhas elétricas e telefónicas caídas. Nunca vi nada assim. Estradas cortadas por queda de árvores.»