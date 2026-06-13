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«Grave». Cantora portuguesa obrigada a interromper concerto: «Dos momentos mais desafiantes da minha carreira»

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Uma notícia chocante.

Já era cantora antes, mas foi depois de entrar no 'Dilema' - em 2024 - que a sua carreira deu um salto e desde então os concertos não têm parado. Mas este último em Sacavém sofreu um «grave» percalço que lhe vi ficar na memória. 

Falamos de Xana Carvalho, que através da sua página de Instagram fez um comunicado a explicar tudo o que aconteceu: «Ontem, em Sacavém, vivi um dos momentos mais desafiantes da minha carreira», começou por referir naquela nota. 

«Devido a uma grave falha técnica, fui obrigada a interromper o concerto para garantir que todas as condições estariam reunidas para continuar com a qualidade que o público merece», acrescentou a conhecida cantora.

Xana Carvalho aproveitou para fazer também um agradecimento: «Quero agradecer, do fundo do coração, a todos os que estiveram presentes. A vossa paciência, compreensão, carinho e apoio incondicional fizeram toda a diferença e transformaram um momento de enorme tensão numa memória que levarei comigo para sempre»

«Foi emocionante sentir-vos desse lado, a incentivar-me e a mostrar que, acima de qualquer contratempo, a música continua a unir-nos», adiantou ainda a profissional.

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«Obrigada por não terem desistido e por terem feito com que esta noite ficasse marcada, não pela dificuldade que enfrentámos, mas pela incrível generosidade e energia que recebi de cada um de vocês. Levo-vos comigo no coração», rematou. 

Temas: Xana Carvalho Concerto

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