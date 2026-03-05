Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

19:42
Diogo pondera desistir? Namorada fica em choque com revelação dramática - Big Brother
03:03

Diogo pondera desistir? Namorada fica em choque com revelação dramática

19:40
Poucos minutos bastaram. Beijos na boca e lençóis a ondular entre Norberto e Catarina - Big Brother
04:05

Poucos minutos bastaram. Beijos na boca e lençóis a ondular entre Norberto e Catarina

19:33
Ao rubro: Hugo acusa Ariana de falsidade e confronto aquece a Casa - Big Brother
03:56

Ao rubro: Hugo acusa Ariana de falsidade e confronto aquece a Casa

19:24
Tudo em pratos limpos: Hugo e Sara fazem as pazes - Big Brother
04:36

Tudo em pratos limpos: Hugo e Sara fazem as pazes

19:19
A ferver: Diogo tira a roupa, faz strip a Ariana e a namorada assiste a tudo - Big Brother
03:48

A ferver: Diogo tira a roupa, faz strip a Ariana e a namorada assiste a tudo

19:14
Ricardo João acha Catarina bonita, mas prefere pensar do 'harém' de fãs que pensa ter - Big Brother
04:38

Ricardo João acha Catarina bonita, mas prefere pensar do 'harém' de fãs que pensa ter

19:12
Norberto carrega no botão dos segredos! Mas algo inédito aconteceu e envolve a VOZ - Big Brother
02:20

Norberto carrega no botão dos segredos! Mas algo inédito aconteceu e envolve a VOZ

18:50
Hugo quer ver Sara pelas costas: «Está se a virar contra os meus» - Big Brother
03:44

Hugo quer ver Sara pelas costas: «Está se a virar contra os meus»

18:43
«Nem que me virem as costas»: Diana promete mudar atitude após ser considerada planta - Big Brother
06:12

«Nem que me virem as costas»: Diana promete mudar atitude após ser considerada planta

18:34
Catarina acredita que o ex-namorado namora com… Eva. E esta foi a reação de Sara - Big Brother
02:24

Catarina acredita que o ex-namorado namora com… Eva. E esta foi a reação de Sara

18:21
«Falta de atitude»: Sara explica por que considera Diogo a planta da Casa - Big Brother
03:42

«Falta de atitude»: Sara explica por que considera Diogo a planta da Casa

18:08
Beijo, ciúmes e revelações: Norberto fala sobre Catarina e deixa recado a Ricardo João - Big Brother
04:23

Beijo, ciúmes e revelações: Norberto fala sobre Catarina e deixa recado a Ricardo João

18:03
Lágrimas sem fim: Diana Dora inconsolável após ser considerada planta - Big Brother
01:07

Lágrimas sem fim: Diana Dora inconsolável após ser considerada planta

17:58
De inimigas a amigas? Sara e Luzia surpreendem ao estarem algemadas - Big Brother
02:45

De inimigas a amigas? Sara e Luzia surpreendem ao estarem algemadas

17:50
Liliana perde a paciência e Diana Dora contra ataca: «Não me identifico como animal» - Big Brother
04:08

Liliana perde a paciência e Diana Dora contra ataca: «Não me identifico como animal»

17:20
Hugo e Ricardo João entram em picardia: «Ainda não percebi o que tens a ver com isso?» - Big Brother
02:50

Hugo e Ricardo João entram em picardia: «Ainda não percebi o que tens a ver com isso?»

16:59
Suspeita de segredo? Ricardo João não tem dúvidas: «Os olhos dele parecem lentes» - Big Brother
01:42

Suspeita de segredo? Ricardo João não tem dúvidas: «Os olhos dele parecem lentes»

16:49
Liliana ataca os colegas? «Uma semana de plantas e pessoas apagadas» - Big Brother
04:30

Liliana ataca os colegas? «Uma semana de plantas e pessoas apagadas»

16:33
Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João - Big Brother

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

16:06
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação - Big Brother

Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

15:58
De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...» - Big Brother
02:28

De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...»

15:50
Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes - Big Brother
04:18

Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes

15:43
Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula - Big Brother
02:26

Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula

15:42
Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre» - Big Brother
05:04

Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre»

15:39
Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha» - Big Brother
04:44

Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha»

Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

  • Há 2h e 13min
Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação» - Big Brother
Xana Carvalho

Xana Carvalho assinalou o Dia Mundial da Obesidade com um sentido desabafo

Xana Carvalho assinalou o Dia Mundial da Obesidade com um sentido desabafo, ao mesmo tempo que mostrou o seu antes de depois. A cantora, que foi concorrente do Dilema, está muito mais magra, após um processo de transformação.

Contudo, viveu anos de sofrimento. Agora, fala abertamente sobre isso, com o objetivo de acabar com o preconceito.

Leia aqui o texto na íntegra:  

Durante anos vivi em alerta.
Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares.
Antes de alguém falar, o corpo já encolhia.
Porque há um tipo de olhar que pesa mais do que qualquer balança, o olhar que mede, compara e decide se temos direito em estar ali.
Usei roupas largas para me proteger.
Não por estilo, mas por sobrevivência.
Cada tecido solto era uma tentativa de silenciar comentários, de evitar perguntas, de não ser o assunto da sala.
E mesmo assim vinham. Os olhares demorados.
Os sorrisos de canto. E a pergunta dita como se fosse inofensiva: “Estás mais gorda?”
Sem saberem que isso rasgava por dentro.
Que fazia o chão desaparecer por segundos.
Que me fazia sentir exposta, diminuída, invadida.
Há uma dor muito específica em perceber que o nosso corpo deixou de ser só nosso e passou a ser território público.
Como se qualquer pessoa tivesse licença para opinar, avaliar, corrigir.
Não tem.
Ninguém tem o direito de comentar o corpo do outro.
Nem por curiosidade.
Nem por “preocupação”.
Nem por achar que está a ajudar.

O corpo de alguém não é tema de conversa,
não é aviso, muito menos debate.

A obesidade não se combate com humilhação.
Combate-se com cuidado, com escuta, com respeito.
E, acima de tudo, com humanidade.

Estas duas fotos sou eu.

O mesmo corpo a atravessar fases.
A mesma mulher a aprender, lentamente, a não pedir desculpa por existir.
Hoje já não me escondo como antes. Mas a ferida dos olhares fica. E cicatrizes também contam histórias.

Que este dia sirva para lembrar:

•Palavras, marcam.
•Olhares, ferem.
•Risos, esmagam.

E o silêncio respeitoso pode ser um enorme gesto de amor.

 

Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez

Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer

Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia

Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

