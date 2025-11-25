Diminuiu três tamanhos em tempo recorde! Ex-concorrente revela segredos por detrás da impressionante perda de peso

Xana Carvalho recorreu a uma cirurgia para emagrecer e está muito mais magra. Agora, a ex-concorrente d'O Dilema mostrou aos fãs o incrível antes e depois e revelou que passou de vestir um 44 para um 38 em muito pouco tempo.

«Há mudanças… e depois há momentos em que sentimos que algo dentro de nós desperta de novo. O meu renascimento começou quando decidi cuidar de mim de verdade. Perdi peso, reduzi medidas… mas o que realmente mudou foi a forma como me vejo, como me sinto, como me abraço», começou por escrever, na legenda de uma publicação, feita no Instagram, em que mostra fotografias suas antigas e mais atuais.



«Estas fotos mostram o que aconteceu por fora. Mas o que aconteceu por dentro… isso só quem cruza o olhar comigo hoje consegue sentir. Há uma luz diferente, uma calma nova, uma paz que eu achei que nunca ia voltar a encontrar», acrescentou.

Para além da cirurgia, Xana Carvalho também adotou uma dieta mais equilibrada e também algum exercício físico: «Reaprendi a alimentar-me, a respeitar a minha fome, o meu corpo, os meus limites. Descobri que não existem alimentos proibidos ( existem escolhas com amor). E o exercício físico deixou de ser obrigação… passou a ser o meu encontro diário comigo mesma. Um lugar onde a minha mente respira».



«Hoje, sinto-me inteira. Sinto-me leve. Sinto-me minha outra vez. E isso… isso é o meu maior renascimento», findou.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias que estão a impressionar os fãs

Anteriormente, Xana Carvalho já tinha explicado de que se tratava a intervenção estética que fez.

«O que é a N.I.L.? É uma técnica inovadora de lipoescultura que utiliza vibrações infrassónicas para soltar a gordura de forma muito mais delicada, precisa e menos traumática para o corpo», começou por escrever, na legenda de uma foto, partilhada no Instagram, em que se mostra a caminho do bloco operatório.