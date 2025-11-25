Diminuiu três tamanhos em tempo recorde! Ex-concorrente revela segredos por detrás da impressionante perda de peso

Ao Minuto

Porque é que não desistiu? Dylan justifica mudança de atitude - Big Brother
Porque é que não desistiu? Dylan justifica mudança de atitude

Cristina Ferreira confronta Dylan: «Desrespeitou tanto a Voz como a mim também» - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Dylan: «Desrespeitou tanto a Voz como a mim também»

Dylan e Bruno combinaram sair do programa de 'mãos dadas'... Mas algo inédito aconteceu - Big Brother
Dylan e Bruno combinaram sair do programa de 'mãos dadas'... Mas algo inédito aconteceu

Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final - Big Brother
Vai desistir ou não? Dylan anuncia decisão final

«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan - Big Brother
«Fico numa aflição...»: Marisa faz confissão após discurso marcante de Dylan

Dylan faz anúncio inédito aos colegas e a reação de Leandro gera polémica: «Estás a fazer caretas?» - Big Brother
Dylan faz anúncio inédito aos colegas e a reação de Leandro gera polémica: «Estás a fazer caretas?»

Calinada! Durante conversa séria, Leandro engana-se a dizer o nome de Bruna e a casa parte-se a rir - Big Brother
Calinada! Durante conversa séria, Leandro engana-se a dizer o nome de Bruna e a casa parte-se a rir

Provocação ou tentativa de pazes? Leandro explica porque quis tomar o pequeno almoço com Dylan - Big Brother
Provocação ou tentativa de pazes? Leandro explica porque quis tomar o pequeno almoço com Dylan

Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito - Big Brother
Última hora: Dylan reúne colegas na sala e faz anúncio inédito

«Já sou falecido para ti?»: Pedro faz provocação a Marisa após pista reveladora do seu segredo - Big Brother
«Já sou falecido para ti?»: Pedro faz provocação a Marisa após pista reveladora do seu segredo

Dylan critica colegas por causa do jantar: «Têm a mania...» - Big Brother
Dylan critica colegas por causa do jantar: «Têm a mania...»

Pedro atira farpa a Leandro por causa de Dylan: «O patinho disse para eu não provocar...» - Big Brother
Pedro atira farpa a Leandro por causa de Dylan: «O patinho disse para eu não provocar...»

Barbeiro da casa em risco? Marisa lança provocação a Leandro e Pedro... que envolve Bruno - Big Brother
Barbeiro da casa em risco? Marisa lança provocação a Leandro e Pedro... que envolve Bruno

Indignados com sanção, Dylan e Bruno acusam Leandro, Liliana e Pedro de provocações - Big Brother
Indignados com sanção, Dylan e Bruno acusam Leandro, Liliana e Pedro de provocações

Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo - Big Brother
Leandro critica provocação de Pedro enquanto casal mantém romance em segredo

Bruna em lágrimas e Inês revoltada com provocações do grupo adversário na casa - Big Brother
Bruna em lágrimas e Inês revoltada com provocações do grupo adversário na casa

Desistência inédita? Dylan e Bruno mantêm decisão de desistirem juntos e deixam a casa em choque - Big Brother
Desistência inédita? Dylan e Bruno mantêm decisão de desistirem juntos e deixam a casa em choque

Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito - Big Brother
Casa ao limite: Dylan e Bruno explodem e Inês confronta Liliana por falta de respeito

Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa acendem paixão no quarto azul: «Até tenho medo que nos apanhem»

Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes - Big Brother
Caça aos segredos intensifica-se: Leandro e Pedro Jorge fazem revelações surpreendentes

Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto - Big Brother
Dylan enfrenta Pedro Jorge e acusações disparam em conversa tensa após noite de confronto

Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo - Big Brother
Vestidos, ciúmes e provocações: drama entre Pedro Jorge e Marisa volta a incendiar o jogo

Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões - Big Brother
Os Reis da Treta atacam rivais e definem estratégias: ignorar Liliana e prever expulsões

Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher - Big Brother
Bruno reprova conselho de Marisa e Pedro Jorge condena atitude da mulher

Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil» - Big Brother
Dylan faz ameaças e Bruno alerta: «É o caminho mais parvo e mais fácil»

Diminuiu três tamanhos em tempo recorde! Ex-concorrente revela segredos por detrás da impressionante perda de peso

  • Secret Story
  • Hoje às 16:24
Diminuiu três tamanhos em tempo recorde! Ex-concorrente revela segredos por detrás da impressionante perda de peso - Big Brother

Ex-concorrente está muito mais magra e mostra o incrível antes e depois. E há um detalhe nesta perda de peso que é surpreendente.

Xana Carvalho recorreu a uma cirurgia para emagrecer e está muito mais magra. Agora, a ex-concorrente d'O Dilema mostrou aos fãs o incrível antes e depois e revelou que passou de vestir um 44 para um 38 em muito pouco tempo. 

«Há mudanças… e depois há momentos em que sentimos que algo dentro de nós desperta de novo. O meu renascimento começou quando decidi cuidar de mim de verdade. Perdi peso, reduzi medidas… mas o que realmente mudou foi a forma como me vejo, como me sinto, como me abraço», começou por escrever, na legenda de uma publicação, feita no Instagram, em que mostra fotografias suas antigas e mais atuais. 

«Estas fotos mostram o que aconteceu por fora. Mas o que aconteceu por dentro… isso só quem cruza o olhar comigo hoje consegue sentir. Há uma luz diferente, uma calma nova, uma paz que eu achei que nunca ia voltar a encontrar», acrescentou.

Para além da cirurgia, Xana Carvalho também adotou uma dieta mais equilibrada e também algum exercício físico:  «Reaprendi a alimentar-me, a respeitar a minha fome, o meu corpo, os meus limites. Descobri que não existem alimentos proibidos ( existem escolhas com amor). E o exercício físico deixou de ser obrigação… passou a ser o meu encontro diário comigo mesma. Um lugar onde a minha mente respira». 

«Hoje, sinto-me inteira. Sinto-me leve. Sinto-me minha outra vez. E isso… isso é o meu maior renascimento», findou.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias que estão a impressionar os fãs

Anteriormente, Xana Carvalho já tinha explicado de que se tratava a intervenção estética que fez.

«O que é a N.I.L.? É uma técnica inovadora de lipoescultura que utiliza vibrações infrassónicas para soltar a gordura de forma muito mais delicada, precisa e menos traumática para o corpo», começou por escrever, na legenda de uma foto, partilhada no Instagram, em que se mostra a caminho do bloco operatório. 

Veja tudo aqui:

