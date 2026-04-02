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Momentos de aflição! Xana Carvalho vive dia angustiante com a filha

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Xana Carvalho - 7.ª gala de "Dilema"

Xana Carvalho viveu um dia de grande aflição com a filha e partilhou nas redes sociais o susto que a deixou em alerta, agradecendo às equipas que a ajudaram num momento difícil.

Xana Carvalho recorreu às redes sociais para relatar um momento de grande tensão vivido com a filha, num dia que começou com medo e terminou com gratidão.

A cantora e ex-concorrente do Dilema revelou que tudo aconteceu de forma inesperada, deixando-a em alerta desde as primeiras horas. «Hoje não houve tempo para mentiras. E logo hoje, dia 1 de abril… o dia em que tudo podia ser brincadeira. Mas o que vivi hoje foi demasiado real para caber numa mentira», começou por escrever.

Sem esconder a angústia, Xana descreveu o sentimento que tomou conta de si enquanto mãe. «O dia começou com medo. Daquele medo silencioso que só uma mãe conhece… quando sente que algo não está bem com um filho», confessou.

Perante a situação, a ajuda não tardou a chegar. A artista fez questão de destacar o apoio dos Bombeiros de Benavente, sublinhando o profissionalismo e a empatia da equipa que a assistiu.

Também no hospital, Xana Carvalho encontrou o conforto de que precisava. Elogiou toda a equipa do Hospital de Vila Franca de Xira, desde o atendimento inicial até aos profissionais de saúde que acompanharam a filha, destacando o cuidado e a dedicação demonstrados.

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Num desabafo emotivo, deixou ainda uma palavra especial à equipa médica responsável, agradecendo a forma como trataram a filha «com rigor, com atenção, mas acima de tudo, com coração».

Apesar do susto, o desfecho trouxe alívio. «Saí mais tranquila… mas sobretudo, mais grata», concluiu, mostrando-se sensibilizada com o apoio recebido.

Num sistema frequentemente alvo de críticas, Xana Carvalho fez questão de sublinhar o lado mais humano dos profissionais, deixando uma mensagem de reconhecimento que não passou despercebida aos seguidores.

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