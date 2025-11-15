Quase irreconhecível. Ex-concorrente submete-se a cirurgia para emagrecer e os resultados impressionam

Xana Carvalho está mais magra e mostrou aos fãs imagens que estão a surpreender. A ex-concorrente d'O Dilema recorreu a uma cirurgia para emagrecer e, agora, exibiu a nova silhueta.

A partilha foi feita nos stories do Instagram. «E os resultados da minha cirurgia estão cada vez mais visíveis. Só na minha adolescência consegui usar um macacão tão curto», pode ler-se na descrição de um vídeo em que Xana Carvalho surge quase irreconhecível.

Veja tudo aqui:

Anteriormente, Xana Carvalho já tinha explicado de que se tratava a intervenção estética que fez.

«O que é a N.I.L.? É uma técnica inovadora de lipoescultura que utiliza vibrações infrassónicas para soltar a gordura de forma muito mais delicada, precisa e menos traumática para o corpo», começou por escrever, na legenda de uma foto, partilhada no Instagram, em que se mostra a caminho do bloco operatório.