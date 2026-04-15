Filha de cantor famoso, ainda não existia quando o pai entrou pela 1ª vez no BB. Hoje faz 19 anos e é uma “bomba”

O Corria o ano de 2002 quando Melão entrou pela primeira vez no Big Brother Famosos 2 e ainda não tinha filhos. Cinco anos depois, em 2007, nasceu Yasy que hoje é uma bela mulher e brilha nas redes sociais com fotografias sensuais.

Com 19 anos feitos há dias e uma imagem marcante, a jovem ocupa o centro das atenções no mundo digital, mostrando como o tempo passou e como uma nova geração está agora a assumir o protagonismo.

Inclusive, a propósito do seu aniversário, Melão deixou uma bonita declaração nas redes sociais: «Parabéns filha Quem me conhece sabe que não sou nada destas coisas …Que sejas muito feliz a vida toda és enorme cheia de garra és grande motivo de orgulho para qualquer pai eu tenho a sorte de ser o teu pai».

«Obrigado por existires na minha vida …19 anos e já me ensinas tanto continua a seguir os teus sonhos os teus objetivos cá estarei para tudo o que for preciso dentro das minha humildes limitações», escreveu.

O cantor rematou: «Amo-te tanto mas tanto nem imaginas desejo que sejas mesmo muito feliz sempre para sempre aproveita a vida amor, sê muito feliz com muita saúde paz amor alegria felicidade muita prosperidade sempre em abundância e riqueza rodeada de quem mais amas fica com Deus AMO-TE».

Yasy tem vindo a conquistar milhares de seguidores, que acompanham atentamente cada nova publicação. As suas fotografias, muitas delas ousadas e sensuais, destacam-se pela confiança e pelo estilo cuidado, combinando cenários apelativos com produções modernas que rapidamente se tornam virais.

Apesar do peso do apelido, a jovem tem sabido afirmar-se por mérito próprio, criando uma identidade forte nas redes sociais. Entre elogios e reações entusiásticas dos fãs, Yasy continua a “incendiar” a internet, provando que, 24 anos depois da estreia televisiva do pai, é agora a sua vez de brilhar.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Yasy.