Novos recomeços? Zé, ex-noivo de Liliana, publica foto enigmática

Zé, ex-noivo de Liliana da Casa dos Segredos, está a dar que falar nas redes sociais. Depois de ter sido deixado pela companheira em pleno direto dentro da casa, o concorrente tem conquistado milhares de novos seguidores e transformou-se num verdadeiro fenómeno digital.

Desde o fim da relação, Zé soma já mais de 98 mil seguidores no Instagram, onde tem partilhado com frequência novas fotografias e momentos do seu dia a dia.

Recentemente, Zé publicou um story que captou a atenção dos fãs: uma imagem ao pôr do sol, na praia, com uma bola na mão, uma publicação que poderá ser interpretada como um símbolo de recomeço e leveza.

Apesar da exposição mediática e do final turbulento da relação com Liliana, Zé parece decidido a seguir em frente e a aproveitar o sucesso inesperado que conquistou fora da casa.