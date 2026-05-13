«Ameaçado e expulso»: Ex-noivo Zé vive susto na Argentina e há vídeo do momento

Zé Andrade, conhecido por ter sido noivo de Liliana, ex-concorrente do programa Secret Story, voltou a dar que falar nas redes sociais após partilhar um episódio insólito vivido durante uma viagem a Buenos Aires, na Argentina.

Num vídeo no Instagram, o jovem revelou que tudo aconteceu durante uma viagem de Uber, quando começou a falar sobre Cristiano Ronaldo com o motorista. Segundo contou, a conversa rapidamente escalou para um momento de tensão e discussão.

«Ouçam bem isto com atenção. Estávamos agora aqui em Buenos Aires e apanhámos um Uber para ir jantar e começámos a dizer ao gajo do Uber que Ronaldo era o nosso rei, que Ronaldo era o melhor, comédia… e do nada o gajo passa-se completamente de connosco, manda-nos sair do carro, começa a insultar-nos», afirmou Zé.

O ex-noivo de Liliana explicou ainda que o amigo Nuno acabou por enfrentar verbalmente o motorista perante a situação inesperada. «O Nuno começa-lhe a fazer frente, o gajo maluco da cabeça, vejam o próximo vídeo», acrescentou, enquanto mostrava imagens do momento em que o condutor os obriga a sair da viatura entre vários insultos.

O episódio rapidamente gerou reações entre os seguidores, com muitos internautas a comentarem o impacto que o nome de Cristiano Ronaldo continua a ter em diferentes partes do mundo, sobretudo devido à eterna rivalidade entre fãs do craque português e de Lionel Messi.

Zé Andrade continua assim a somar momentos polémicos nas redes sociais, mantendo-se frequentemente no centro das atenções junto dos seguidores portugueses.