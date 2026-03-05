«Antidepressivos» e «vergonha de sair de casa»: Ex-noivo Zé conta tudo sobre a separação com Liliana Oliveira

Zé Andrade voltou a falar sobre o fim conturbado da relação com Liliana Oliveira. O nortenho, que ficou conhecido por ter ficado à porta do Secret Story 9, depois de pedir a namorada em casamento em plena gala de estreia, revelou sem tabus como foram os primeiros tempos após o polémico término, em que até chegou a tomar antidepressivos para dormir.

As revelações foram feitas no podcast Descendo do Salto. Zé Andrade foi convidado e fez-se acompanhar de Rui Ribeiro, também ele ex-concorrente do Secret Story 9, com quem criou uma amizade fora da casa.

«Não me quero fazer de coitadinho, mas os primeiros tempos foram horríveis. Foi talvez a pior coisa que me aconteceu na vida, ao ponto de eu ter muita vergonha de sair de casa. Não foi mesmo fácil», começou por dizer.

Ex-noivo Zé revela que via imagens de Liliana todos os dias, mesmo depois do término

O jovem confidenciou que, nos primeiros tempos, passava os dias a ver a emissão do TVI Reality. «Isto durou, para aí, um mês. A partir desse mês, consegui mesmo virar o chip. O facto de se ter tornado público, ajudou-me a ver que toda a gente estava a ver o mesmo do que eu», contou.

E prosseguiu, assumindo que até teve de tomar antidepressivos: «Foi mesmo difícil para mim, eu tive de tomar antidepressivos para dormir. Foi ridículo.»

Questionado sobre se a relação estava tremida na altura em que os dois decidiram entrar no Secret Story 9, Zé garantiu que estava tudo bem entre os dois e que viviam um momento tranquilo. «A relação teve contratempos, mas a verdade é que se a pedi em casamento naquele dia, era porque a relação estava bem. Foi um tiro que ela me deu naquele momento. Foi algo difícil naquela altura. Foi caído do céu...», adiantou.