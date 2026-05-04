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Ex-noivo Zé responde às bocas de Fábio. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana

Ex-noivo Zé responde às bocas de Fábio. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana - Big Brother

Zé, ex-noivo de Liliana, já respondeu às ‘bocas’ que Fábio lhe mandou em direto. Está instalada a confusão entre o ex e o atual de Liliana

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, já reagiu às farpas que Fábio lhe dirigiu em plena gala do Secret Story – Desafio Final. O gestor desportista está de férias na Colômbia, mas não quis deixar passar as críticas em claro.

Este domingo, Liliana entrou no Desafio Final. E em estúdio, foi defendida pelo seu atual namorado, Fábio, que conheceu e por quem se apaixonou enquanto ainda estava noiva de Zé Andrade. Aliás, esta é a história que marcou o Secret Story 9. Na altura, Liliana entrou sozinha na casa depois de ser pedida em noivado por Zé Andrade na gala de estreia. Mas, poucos dias depois, envolveu-se com Fábio. A relação viria a acabar em direto. Liliana e Fábio estão juntos até aos dias de hoje. Já Zé Andrade tornou-se muito popular nas redes sociais.

Ao comentar o regresso de Liliana à casa mais vigiada do País e a sua estratégia de entrar a criticar tudo e todos, Fábio afirmou: «Eu sei que o que ela fez antes foi porque tinha uma relação tóxica com um miúdo e agora ela tem uma relação saudável com um homem».

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O ex-noivo Zé não ficou calado e ripostou: «Já dizia o meu amigo Rui: se João fala mal de Pedro, eu fico mais a conhecer de João do que de Pedro. Amigo Fábio, agradeço-te todos os dias por me teres levado essa mulher. Um beijinho e um abraço de Medelín», declarou.

«E agradecer do fundo do coração a todos os que ficaram do meu lado e me apoiaram, obrigado. Se as paredes falassem…», finalizou.

Este domingo, a concorrente de Lousada afirmou que entra com a intenção de “jogar sozinha” e garantiu que vai manter a sua habitual frontalidade, sem “papas na língua”. A chegada de Liliana provocou impacto imediato na dinâmica da casa, com reações tensas por parte de alguns colegas.

Um dos momentos mais marcantes deu-se com Pedro Jorge, com quem trocou farpas logo após a entrada. Liliana atirou: «Não tinha tempo para o cão mas tem para o desafio final», num comentário que rapidamente elevou o tom da discussão.

A concorrente também visou Afonso Leitão, acusando-o de tentar replicar estratégias de jogo de outras edições. Sem hesitar, referiu-se ao colega como “Catarina”, afirmando que este procura imitar o estilo de jogo de Catarina Miranda, mas que “nunca conseguirá ser igual”.

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