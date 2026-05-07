Morte trágica aos 23 anos. Ex-noivo de Liliana fica de rastos após perder amigo: «Custa a acreditar»

O luto tomou conta de Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, após a morte trágica do amigo Ismael José Silva Lamela, de apenas 23 anos. Nas redes sociais, Zé partilhou uma sentida homenagem ao jovem militar, recordando a amizade de infância que os unia e as memórias felizes que ficarão para sempre. «Hoje o acordar foi diferente», escreveu, confessando a dificuldade em aceitar a perda de alguém que descreve como «cheio de vida e boa pessoa». As palavras emocionadas rapidamente tocaram seguidores e amigos próximos, numa altura marcada pela dor e consternação.

Ismael José Silva Lamela era Furriel do Exército Português e encontrava-se a frequentar o Curso de Paraquedistas em Tancos, quando sofreu um grave acidente durante um salto de paraquedas, na passada terça-feira. Após o incidente, o militar foi transportado para o hospital em estado crítico, tendo sido declarado em morte cerebral. O óbito foi confirmado pelo Exército esta quinta-feira, através de um comunicado oficial onde lamenta “profundamente este trágico desfecho” e apresenta condolências à família, amigos e camaradas do jovem militar. O Exército revelou ainda que foram disponibilizados mecanismos de apoio psicológico à família e aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Profundamente abalado, Zé Andrade refletiu ainda sobre a injustiça da vida perante a perda prematura do amigo. «Custa acreditar (…) que alguém tão cheio de vida e boa pessoa tenha este desfecho”, desabafou, acrescentando que esta é “daquelas que nos fica para sempre». A homenagem terminou com uma mensagem carregada de emoção: «Hoje o coração pesa, mas fica a honra de ter cruzado caminho com ele». A morte de Ismael gerou uma onda de solidariedade e pesar nas redes sociais, onde amigos, conhecidos e camaradas têm deixado mensagens de apoio e despedida ao jovem militar.