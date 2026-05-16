Coração ocupado? Ex-noivo Zé “surge” ao lado de mulher famosa: «Estamos juntos»

Zé, o famoso ex-noivo de Liliana, já foi jogador de futebol - veja a foto

Amizade ou algo mais? Após foto na praia, Jéssica Galhofas quebra o silêncio sobre relação com Zé

A vida de Zé Andrade deu uma volta de 360º após o início do Secret Story 9. Apesar de não ter chegado a ser concorrente, o jovem tornou-se o ex-noivo mais conhecido de Portugal e muitos continuam a acompanhá-lo nas redes sociais. No final da tarde da passada sexta-feira, dia 15 de maio, o jovem publicou uma fotografia ao lado de uma mulher bem conhecida.

Na fotografia feita com recurso a Inteligência artificial, pode ver-se o jovem ao lado de Vírginia Fonseca, influencer e empresária brasileira que acaba de anunciar o témino do namoro com Vini Jr, jogador de futebol mundialmente conhecido. Na legenda da publicação, o jovem aproveitou a polémica mediática em torno da separação da brasileira para lançar um comentário bem-humorado:

«Agora já sabem o porquê da Virgínia ter terminado com o Vini, certo? É verdade pessoal, estamos juntos. Obrigado a todos pelo apoio e espero que continuem do nosso lado.», escreveu.

A publicação rapidamente gerou reação entre os fãs que acompanham Zé Andrade nas redes sociais, onde o jovem tem vindo a conquistar uma base crescente de seguidores desde que entrou na esfera mediática portuguesa.

O ex-noivo de Liliana encontra-se atualmente de férias no Brasil, mais concretamente na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.