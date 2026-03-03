Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Há sabores que nos acompanham para sempre e há receitas que, de repente, nos devolvem a uma versão antiga de nós próprios. Foi exatamente isso que aconteceu com Zé Lopes, quando decidiu partilhar nas redes sociais um prato que fazia nos tempos de universidade: um arroz cremoso, simples nos ingredientes mas carregado de memória.
“Será que estou a redescobrir uma faceta minha que estava adormecida desde os tempos de faculdade? 🤔”, escreveu. E claro que, tratando-se dele, a receita tinha mesmo de envolver arroz “até porque o meu ponto é malandrinho, como ele se quer 😂”.
Entre a nostalgia e o humor habitual, o apresentador lançou ainda o desafio aos seguidores: comentários, sugestões de novas receitas e, sobretudo, que replicassem o prato em casa. O resultado? A receita rapidamente começou a circular, e acumulou reações e partilhas.
Ingredientes:
-
Peito de frango
-
Bacon fumado (sim, em dose generosa)
-
Arroz agulha
-
Vinho branco (do “pacote, sem preconceitos")
-
Mozzarella ralada
-
Pimento vermelho
-
Cenoura
-
Extrato de tomate (3 colheres de sopa)
-
Limão
-
Pimenta branca
-
Alho em pó
Modo de preparação
-
Preparar o frango
Cortar o peito de frango aos cubos e temperar com sumo de limão, pimenta branca e alho em pó. Reservar.
-
Refogado base
Num tacho, fazer um refogado com os vegetais (cenoura e pimento vermelho).
Juntar o bacon fumado e deixar libertar sabor.
-
Adicionar líquidos e tomate
Refrescar com vinho branco e acrescentar três colheres de sopa de extrato de tomate.
-
O arroz
Adicionar uma caneca de arroz para três de água.
Deixar cozinhar em lume brando, o objetivo é um arroz cremoso, ligeiramente «malandrinho».
-
Finalização no forno
Transferir o preparado para um tabuleiro, cobrir com mozzarella e levar ao forno até gratinar.