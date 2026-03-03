Cara da TVI surpreende com receita universitária que já soma milhares de partilhas nas redes

Há sabores que nos acompanham para sempre e há receitas que, de repente, nos devolvem a uma versão antiga de nós próprios. Foi exatamente isso que aconteceu com Zé Lopes, quando decidiu partilhar nas redes sociais um prato que fazia nos tempos de universidade: um arroz cremoso, simples nos ingredientes mas carregado de memória.

“Será que estou a redescobrir uma faceta minha que estava adormecida desde os tempos de faculdade? 🤔”, escreveu. E claro que, tratando-se dele, a receita tinha mesmo de envolver arroz “até porque o meu ponto é malandrinho, como ele se quer 😂”.

Entre a nostalgia e o humor habitual, o apresentador lançou ainda o desafio aos seguidores: comentários, sugestões de novas receitas e, sobretudo, que replicassem o prato em casa. O resultado? A receita rapidamente começou a circular, e acumulou reações e partilhas.

Ingredientes:

Peito de frango

Bacon fumado (sim, em dose generosa)

Arroz agulha

Vinho branco (do “pacote, sem preconceitos")

Mozzarella ralada

Pimento vermelho

Cenoura

Extrato de tomate (3 colheres de sopa)

Limão

Pimenta branca

Alho em pó

Modo de preparação