Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

A Internet serve para todo o tipo de partilhas, das mais divertidas às mais inesperadas e esta teve um pouco de ambas. Zé Lopes recorreu ao Instagram para fazer uma revelação em jeito de brincadeira, que teve muitas reações.

«Às vezes, o amor não avisa quando chega. Ele não bate à porta, não marca hora, não segue planos nem expectativas. O amor inesperado chega sem promessas exageradas, mas com presença. Ele não pede pressa, só entrega. Não exige perfeição, apenas verdade», começou por referir.

Na publicação, o apresentador do Vmais continuou: «Talvez o amor seja isso: acontecer quando já não procuramos, mas quando estamos prontos para reconhecê-lo. E como nunca vos escondi nada, hoje quero partilhar convosco que estou numa relação sólida… com o espelho. E olhem que este compromisso é para durar», disse.

«Brincadeiras à parte, a mensagem importante a reter é que o amor mais importante tem de ser SEMPRE o próprio. Não se esqueçam disso», rematou com o bom-humor que o caracteriza.