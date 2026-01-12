Ao Minuto

Revelação de cara da TVI deixa Internet ao rubro: «O amor não avisa quando chega (…) estou numa relação sólida»

Uma revelação que apanhou todos de surpresa.

A Internet serve para todo o tipo de partilhas, das mais divertidas às mais inesperadas e esta teve um pouco de ambas. Zé Lopes recorreu ao Instagram para fazer uma revelação em jeito de brincadeira, que teve muitas reações. 

«Às vezes, o amor não avisa quando chega. Ele não bate à porta, não marca hora, não segue planos nem expectativas. O amor inesperado chega sem promessas exageradas, mas com presença. Ele não pede pressa, só entrega. Não exige perfeição, apenas verdade», começou por referir. 

 

Na publicação, o apresentador do Vmais continuou: «Talvez o amor seja isso: acontecer quando já não procuramos, mas quando estamos prontos para reconhecê-lo. E como nunca vos escondi nada, hoje quero partilhar convosco que estou numa relação sólida… com o espelho. E olhem que este compromisso é para durar», disse. 

«Brincadeiras à parte, a mensagem importante a reter é que o amor mais importante tem de ser SEMPRE o próprio. Não se esqueçam disso», rematou com o bom-humor que o caracteriza. 

20 anos depois e desta vez como Instrutora, esta cara conhecida regressa à 1ª Companhia
