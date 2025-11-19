Cara da TVI expõe mensagem chocante de seguidor depois de ataque à sua aparência

O apresentador da TVI, Zé Lopes, protagonizou esta semana um momento de grande impacto nas redes sociais, ao responder de forma firme e pública a uma crítica considerada ofensiva à sua aparência física. A troca de palavras ocorreu através das mensagens privadas do Instagram, mas Zé Lopes decidiu torná-la pública nos seus stories, acompanhada de uma reflexão sobre os efeitos que comentários deste género podem ter.

Crítica sobre a imagem corporal desencadeou resposta imediata

A mensagem recebida pelo apresentador continha acusações graves sobre o seu aspeto físico, insinuando que estaria demasiado magro e associando a sua imagem a uma doença grave. O seguidor chegou a afirmar que Zé Lopes estaria a «passar uma imagem de anorexia», dizendo que não era «saudável» nem «bonito».

Perante a dureza da crítica, Zé Lopes optou por não ficar em silêncio. No story, contextualizou a sua decisão: «Às vezes não consigo ficar calado. Embora saiba que o silêncio pode ser a melhor arma, sinto mesmo a necessidade de responder. Não podemos normalizar nenhum tipo de mensagem deste género. As pessoas têm de refletir sobre o impacto que uma simples mensagem pode provocar nos outros antes de a escreverem.»

Resposta firme do apresentador

Seguidamente, Zé Lopes deu uma resposta direta ao comentário, defendendo-se acabou por esclarecer que se encontra saudável e acompanhado por profissionais de saúde:

«Nada é mais desastroso do que esta sua mensagem, garanto. Não gostar da minha imagem é um direito seu. Guardar essa opinião para si, também. Mas evocar uma doença gravíssima que mata milhares de pessoas diariamente mostra uma total falta de conhecimento.»