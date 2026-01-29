Pela primeira vez, Zé Lopes dá a conhecer pessoa especial: «É o meu parceiro de vida»

Zé Lopes recorreu às redes sociais para fazer uma partilha inédita, onde mostra pela primeira vez uma pessoa muito importante e especial para si.

«É o meu parceiro de dança e de vida. É a alma de qualquer festa e o amigo que faz o longe parecer perto», escreveu na legenda de um vídeo partilhado nas stories do Instagram.

O ex-comentador de reality-shows e atual apresentador do Vmais, acrescentou: «O Diogo Picão faz anos, mas o presente é meu por o ter na minha vida. A vida é tão mais leve e bonita com ele... Parabéns, meu irmão. Amo-te!».

Veja a partilha em baixo: