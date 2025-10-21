Após uma perda de 70 quilos, cara da TVI responde a críticas sobre estar “magro demais”

As imagens inéditas da nova casa de Zé Lopes. Surpreenda-se com as fotografias

Depois de perder mais de 70 quilos, Zé Lopes tem recebido elogios, mas também algumas críticas sobre a sua nova forma física. Desta vez, o apresentador decidiu responder diretamente a um seguidor que o questionou sobre estar “magro demais”.

A pergunta surgiu numa sessão de respostas no Instagram: “Não achas, verdadeiramente, que estás magro demais?”, quis saber um internauta.

De forma serena e honesta, Zé Lopes respondeu:

“Não, não acho, até porque se achasse seria muito fácil para mim engordar. O corpo tem memória e, durante grande parte da minha vida, vivi no contexto de obesidade mórbida. Não falamos de excesso de peso, falamos de obesidade mórbida. Era essa a minha realidade.”

O comunicador explicou ainda que mantém um acompanhamento profissional constante, garantindo que a perda de peso foi feita de forma segura:

“Atualmente estou saudável, sou acompanhado por um nutricionista e por um personal trainer, que veem que estou bem. Fiz análises recentemente, os meus níveis estão todos ótimos.”

Zé Lopes, que tem 28 anos, acrescentou que se sente confiante e feliz com esta nova fase da sua vida: “Para além de estar numa versão muito mais saudável, eu sinto-me bem com esta versão do meu corpo. É assim que gosto de me ver, é assim que me sinto bem e, por isso, não há nada a alterar, apenas manter.”

Veja, em baixo, o vídeo completo do apresentador.

Apesar das críticas, o apresentador mostrou empatia pelas preocupações dos seguidores e terminou a resposta com um toque de carinho: “Percebo a preocupação de alguns e, por isso, vai a resposta. Um beijinho.”

No vídeo publicado nas redes sociais, Zé Lopes respondeu também a outras perguntas, mostrando mais uma vez a sua postura positiva e transparente perante o público.