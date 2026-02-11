Apresentador da TVI em férias loucas. O cenário é o sonho de qualquer um

Zé Lopes trocou os estúdios da V+ pelas praias brasileiras. O apresentador do "Bom Dia Alegria" embarcou numa viagem de sonho ao Brasil, aproveitando a época de Carnaval para descansar após meses de trabalho intenso.

As redes sociais do apresentador têm mostrado como está a ser a experiência. Rodeado de amigos e mergulhado na festa, Zé Lopes partilha momentos de pura alegria e diversão com os seguidores.

Foi através do Instagram que o jovem revelou estar a viver algo especial. Numa publicação, Zé Lopes abriu o coração: «Honestamente, até para mim que sou um rapaz de muitas palavras, faltam-me as certas para descrever o que estou a sentir neste momento.», concluiu o apresentador.