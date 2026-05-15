Esta cara da TVI peregrinou até Fátima. E o motivo é arrepiante

Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

As imagens inéditas da nova casa de Zé Lopes. Surpreenda-se com as fotografias

No dia em que se celebram as aparições de Fátima, Zé Lopes partilhou um gesto que comoveu os seguidores. O apresentador completou a peregrinação a pé desde Coimbra até ao Santuário de Fátima, quase 90 quilómetros percorridos em três dias, e explicou nas redes sociais o motivo profundamente pessoal que o levou a embarcar nesta jornada.

Na legenda do vídeo partilhado a 13 de maio de 2026, o comunicador revelou por que razão escolheu Coimbra como ponto de partida:

«Foi em Coimbra que me formei comunicador. Foi lá que comecei o meu percurso, à procura do sonho. Fez por isso sentido que fosse esse o ponto de partida desta peregrinação.»

Zé Lopes acrescentou ainda o que o motivou a dirigir-se a Fátima:

«E se o meu trabalho passa por fazer perguntas… nestes três dias encontrei todas as respostas. E agradeci muito. Era esse o meu único propósito.»

No final, o apresentador partilhou uma reflexão emotiva sobre tudo o que viveu ao longo do caminho:

«Quase 90km, vários banhos de chuva e 2 bolhas nos pés depois… está cumprido o maior desafio a que me propus. As lições de empatia, de partilha e as pessoas maravilhosas que conheci ficam no meu coração. Para sempre! E neste momento não há mais nada que vos consiga dizer, até porque nada fará justiça ao que senti quando pisei o recinto do santuário.»