Zé Lopes sem rodeios: « A Inês Morais está insuportável (...) tudo para ela é um problema!»

Zé Lopes sem filtros: O comentador revela o seu desagrado, e diz que já não aguenta a postura de Inês Morais no Secret Story Desafio Final.

Zé Lopes não escondeu a sua opinião sobre Inês Morais, concorrente do Desafio Final, durante a sua participação no programa Última Hora, da TVI, na tarde desta terça-feira, 14 de janeiro.

O comentador expressou claramente a sua opinião relativamente à postura da concorrente, revelou que já não consegue lidar com a sua atitude na atual nesta edição: «Devo confessar, com noção daquilo que vou dizer, que já não aguento a Inês Morais. Começo logo assim, está mesmo a fazer-me confusão.»

«E atenção que fui talvez a primeira pessoa, quando ela ainda nem sequer era concorrente, ela era proposta a concorrente, eu fui dos que disse que, daqueles 10, ela era a que mais merecia chegar lá», começou por admitir Zé Lopes. Referiu o seu apoio inicial à participante, contudo, a sua opinião mudou drasticamente com o decorrer do programa.

«Não retiro o que disse, acho que ela é uma concorrente válida, por isso também ganhou um programa com todo o mérito, mas acho que a Inês está insuportável nesta edição, não aguento. Tudo para ela é um problema, tudo para ela é questionável, ela incomoda-se até com as misses, foi tão infeliz, não aguento».

O comentador fez questão de sublinhar que, embora respeite o percurso de Inês Morais e o seu talento, a sua postura nesta edição tem-lhe causado incómodo.

Durante o Última hora, Zé lopes, recordou um episódio de Inês Morais, que nunca gostou de misses porque, no seu entender, «são pitas mimadas»: «Mas quem é a Inês para ter estes argumentos sobre alguém? Se ela não gosta que façam julgamentos de valor sobre ela, que não os faça sobre os outros»

Assim sendo, Zé Lopes disse que Inês Morais deixou claro: «Esse não ter medo do cancelamento nunca me fará ser mal-educado, ser deselegante, ser desajustado. Eu acho que é isso que a Inês tem feito em todo este programa».