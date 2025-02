Zé Lopes e Cinha Jardim em forte discussão durante Última Hora: «Não existia programa antes dele entrar? Nós temos que ter cuidado...»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final com Mafalda Castro, as imagens do dia foram analisadas. Sandrina entrou em grande discussão com Miguel Vicente e acabou a chorar. Iury Mellany saiu em defesa da melhor amiga e não deixou nada por dizer a Miguel Vicente e foi, mais tarde, aplaudida pelos restantes concorrentes da casa.

Em estúdio, Zé Lopes e Cinha Jardim deram a sua opinião sobre os comportamentos de Miguel Vicente e as suas opiniões não podiam ter sido mais distintas.

Zé Lopes começou por dizer que estávamos a conhecer um lado diferente de Sandrina, na medida em que ela já «engoliu» muita coisa em relação a Miguel Vicente. O comentador acrescentou que Sandrina chegou a um ponto de exaustão difícil de reverter.

«Não me identifico de forma alguma»

foi uma das frases referidas por Zé Lopes relativamente ao comportamento de Miguel Vicente dentro da Casa.

Cinha Jardim por outro lado, defendeu o comportamento de Miguel Vicente e acredita que o problema aqui é o facto de Sandrina estar exausta. A comentadora acrescentou ainda que,

«Ninguém consegue com o Miguel (...) saíam todos e ele ganhava»

Neste momento, Zé Lopes pareceu muito surpreendido com as declarações de Cinha Jardim e não teve qualquer problema em lho dizer. Isto porque antes de Miguel Vicente também havia jogo.

Cinha Jardim acredita que Miguel Vicente sabe reconhecer os seus erros quando os comete e a própria sabe que ele não é um santo. Mas no caso da Sandrina, ela não tinha razão. Cinha acrescentou ainda que Miguel Vicente é «o motor da casa» e que todos acabam por precisar dele.