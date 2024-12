Zé Lopes irrepreensível no comentário ao jogo de Renata: «Ela tem a capacidade de colocar o jogo todo a favor dela e consegue sempre que o Maycon lhe...»

Renata chora a um canto, ajoelhada no chão, depois de discutir com Maycon: «Não quero que me vejam chorar»

Maycon implacável com Renata: «As coisas que me fizeste demonstram que não tens o coração tão puro como ela»

No Extra do Secret Story - Casa dos Segredos, com Marta Cardoso na apresentação, pudemos contar com a presença do comentador Zé Lopes.

Um dos temas principais do Extra foi temática de Maycon e Renata, que continua a dar muito que falar. Zé Lopes saiu em defesa de Maycon, admitindo que este teve uma «conduta irrepreensível» e que nada tem a apontar.

Já em relação a Renata, Zé assumiu que o Passaporte para Final é justíssimo, no entanto acrescentou pontos muito importantes,

«Há aqui uma capacidade da Renata, que como jogadora tenho de aplaudir (...), ela tem uma capacidade de inverter as situações e colocar o jogo todo a favor dela”. Eu acho que temos de aplaudir, porque vejo pouca gente com esta capacidade. Eu discordo de tudo o que a Renata faz, mas por momentos ela faz-me acreditar que está certa […]. Consegue sempre que o Maycon lhe dê a razão»

Veja o que aconteceu,

No seguimento do Especial com Cristina Ferreira, Renata procurou Maycon para tentar esclarecer algumas questões pendentes entre os dois, mas a conversa rapidamente evoluiu para mais uma discussão. Durante o confronto, Maycon optou por se afastar, deixando Renata a falar sozinha. Mais tarde, determinada a resolver a situação, Renata voltou a procurá-lo, desta vez junto à pérgola, e acusou-o de não demonstrar qualquer interesse em solucionar os problemas entre ambos. Segundo Renata, Maycon não estava a fazer qualquer esforço para manter ou melhorar a relação.

Maycon, mantendo-se calmo mas com um tom distante, respondeu de forma direta e fria. Declarou que, neste momento, não tem qualquer intenção de construir algo com Renata. As palavras de Maycon deixaram a concorrente visivelmente devastada.

As lágrimas de Renata versus a indiferença de Maycon fizeram com que Renata se isolasse num canto a chorar para que ninguém a pudesse ver. Leo e Heitor acabaram por ir ao encontro da jovem para a tentar acalmar e após algum esforço conseguiram tirá-la daquele espaço.