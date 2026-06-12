Cara da TVI surpreende com transformação notável! Este é o antes e depois que está a dar que falar

De férias no Brasil, Zé Lopes reage às críticas ao corpo

Zé Lopes vive férias paridisíacas em destino de sonho. As fotos são de fazer inveja a qualquer um

Zé Lopes surpreendeu os seguidores com uma transformação notável. Na passada segunda-feira, 8 de junho, o apresentador partilhou um vídeo com o seu antes e depois, que reflete as mudanças que viveu ao longo dos últimos tempos.

No vídeo, a transição é evidente: no "depois", Zé Lopes surge com um visual completamente renovado e uma postura radiante. Na descrição da publicação, o apresentador referenciou ainda a música escolhida para acompanhar o momento.

«Ainda bem que clareou. Clareou com mais saúde, mais agilidade e mais autoestima.», começou por escrever.

Visivelmente satisfeito com os resultados, o apresentador acrescentou: «Investir em mim foi o meu maior investimento. Os resultados veem-se no corpo, mas sentem-se na alma.»