Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Zé Lopes viveu um momento especial que fez questão de partilhar com os seguidores. O apresentador do V+ e antigo comentador de reality shows da TVI anunciou, através de um vídeo publicado no Instagram, que vai ser padrinho da filha de uma das suas melhores amigas.

A revelação surge num reels em que Zé está visivelmente emocionado ao receber o convite. Na descrição do vídeo, escreveu apenas: «Oficialmente família. Obrigado, de coração».

A amizade entre Zé Lopes e a mãe da bebé é de longa data e remonta aos tempos de faculdade, onde criaram uma ligação que se manteve sólida ao longo dos anos. O apresentador fez questão de sublinhar o significado deste convite tão especial e a felicidade por fazer parte deste novo capítulo na vida da amiga.

A publicação rapidamente reuniu diversos gostos e comentários, com fãs e colegas da TVI a felicitarem o comunicador e a destacarem o carinho e a dedicação que sempre demonstra nas relações pessoais.

Um momento cheio de ternura que deixou a comunidade digital rendida.

Veja o vídeo aqui: