De helicóptero e com uma multidão em êxtase! Ainda se lembra da chegada de Zé Maria a Barrancos, após vencer o primeiro Big Brother?

Foi há 25 anos, que Portugal ficou rendido a Zé Maria, o vencedor do primeiro Big Brother. Zé Maria é, ainda hoje, um herói. No programa Parabéns TVI deste sábado, dia 22 de fevereiro, a TVI recordou o momento apoteótico e inesquecível de quando Zé Maria regressou a Barrancos, a sua terra, após se tornar no primeiro vencedor do Big Brother.

Zé Maria chegou à sua terra natal de helicóptero e à sua espera tinha uma multidão em êxtase total. Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais marcantes da TVI.

E estas foram as primeiras declarações de Zé Maria já em Barrancos: «Isto é completamente de loucos, eu passo-me. Estou completamente eufórico, jamais imaginei que tivesse este impacto deste tamanho, em Barrancos e no País»

Como está Zé Maria nos dias de hoje, 25 anos depois? Amiga, Cinha Jardim revela novos pormenores

No programa Parabéns TVI, Cinha Jardim recordou este grande momento e deu pormenores novos sobre o icónico Zé Maria.

Cinha Jardim revelou que fala com o amigo pelo menos uma ou duas vezes ao ano e que ele «está ótimo». Recorde-se que Zé Maria está há anos totalmente afastado do mundo mediático e resguardado na sua terra natal: Barrancos.

«Estive com o Zé Maria no Big Brother Famosos. Ele é uma pessoa extraordinária, já tinha feito uma data de coisas na televisão. Ainda não estava debilitado pela fama, só depois é que teve aquele percurso mais complicado (…) Mas, graças a Deus, está ótimo. De vez em quando falo com ele. Ligo- lhe algumas vezes, uma, duas, três vezes por ano (…) Ele é daqueles que ficou a chamar-me de tia», contou Cinha Jardim.

Iva Domingues também acrescentou que Zé Maria é «de facto um doce».

Em 2023, também Marta Cardoso já tinha revelado novidades de Zé Maria: «Está giro. De cabelos brancos, mas giro», desvendou a apresentadora.