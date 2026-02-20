Desaparecido dos ecrãs há 25 Anos: Marta Cardoso revela o que é feito de Zé Maria

Passaram 25 anos desde a primeira edição do Big Brother em Portugal, e o nome de Zé Maria continua a despertar curiosidade. O vencedor do histórico reality show da TVI mantém-se longe dos holofotes, mas quem garante que está bem é Marta Cardoso, uma das concorrentes dessa edição que se tornou uma das apresentadoras de referência da estação.

Marta Cardoso garantiu que continua a manter contacto com o ex-concorrente:

«Ele está, de facto, bem. Vamos tendo as mesmas conversas parvas que tínhamos no "Big Brother", manda-me fotografias dos cães, das flores, vou participando na vida dele dentro do que posso. E não o vejo mais porque Barrancos é muito longe, não é um sítio onde passe muitas vezes e ele também não vem cá muito», contou Marta Cardoso à revista TV Guia.

A apresentadora esclareceu ainda que o afastamento mediático de Zé Maria é uma opção deliberada e consciente, pedindo que seja respeitada. Uma postura que, segundo Marta, é aliás comum a vários participantes daquela edição:

«Mas vou sabendo dele, vou sabendo que está bem. E há uma coisa que eu percebo que seja difícil as pessoas entenderem, mas isto é um bocadinho transversal a todos os concorrentes do primeiro "Big Brother": fomos atrás de uma experiência, vivemos o que tínhamos de viver e rapidamente cada um voltou à sua vida e deixem-nos estar porque só fomos viver uma experiência.», concluiu.