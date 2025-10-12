Ao Minuto

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

  • Secret Story
  • Hoje às 19:56
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções» - Big Brother

Zé fez um pedido de ajuda e ele chegou de forma inesperada.

Zé, ex-noivo de Liliana, concorrente do Secret Story, recorre à rede social X para pedir ajuda para reativar a conta de Instagram que tinha perdido. Pouco tempo depois, o jovem comoveu-se com a boa vontade de um casal. 

«Ainda existem pessoas com bom coração! Ajudaram-me a reativar a conta, sem segundas intenções!», anunciou Zé já na sua página de Instagram reativada. 

A história polémica de Liliana e Zé

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana. 

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu. 

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala do passado domingo ela terminou tudo. 

Segredo desvendado 

Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição. Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. 

A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio e que deixou todos em choque. 

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. Percorra a galeria que preparámos para si com as melhores imagens deste momento tão impactante. 

