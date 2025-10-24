Ao Minuto

07:00
Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?» - Big Brother

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

02:44
Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?» - Big Brother
03:44

Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?»

02:28
Pedro chama os colegas para revelar um plano secreto. Veja o momento - Big Brother
01:25

Pedro chama os colegas para revelar um plano secreto. Veja o momento

02:25
Dylan confessa estar «cansado»: «Esta semana caiu-me tudo em cima» - Big Brother
03:07

Dylan confessa estar «cansado»: «Esta semana caiu-me tudo em cima»

01:12
Marisa e Pedro em conversa ‘picante’: «Uma pessoa não é de ferro (…) arrepia-me da cabeça aos pés» - Big Brother
01:50

Marisa e Pedro em conversa ‘picante’: «Uma pessoa não é de ferro (…) arrepia-me da cabeça aos pés»

00:48
Ranking de Popularidade com novidades surpreendentes: Veja os resultados - Big Brother
01:59

Ranking de Popularidade com novidades surpreendentes: Veja os resultados

00:33
Casa ‘a ferver’ com palavras de Dylan a Leandro. Pedro e Ana Cristina aos gritos um com o outro - Big Brother
06:21

Casa ‘a ferver’ com palavras de Dylan a Leandro. Pedro e Ana Cristina aos gritos um com o outro

00:30
Este comentador é implacável: «Considero a Liliana tão tóxica como um garrafão de lixívia» - Big Brother
02:48

Este comentador é implacável: «Considero a Liliana tão tóxica como um garrafão de lixívia»

00:17
As opiniões mordazes de Francisco Monteiro e Inês Morais sobre ‘a novela’ Liliana e Fábio - Big Brother
02:39

As opiniões mordazes de Francisco Monteiro e Inês Morais sobre ‘a novela’ Liliana e Fábio

00:11
Lágrimas de Liliana «fazem arrepiar» Pedro Jorge. E o momento é dos mais fortes desta edição - Big Brother
02:48

Lágrimas de Liliana «fazem arrepiar» Pedro Jorge. E o momento é dos mais fortes desta edição

23:23
Pedro massaja Marisa Susana enquanto Marisa come à frente deles: «Estou a ver um filme» - Big Brother
01:18

Pedro massaja Marisa Susana enquanto Marisa come à frente deles: «Estou a ver um filme»

23:16
Voz faz proposta a Raquel e todos aproveitam. Veja o momento e descubra tudo - Big Brother
03:35

Voz faz proposta a Raquel e todos aproveitam. Veja o momento e descubra tudo

22:36
Noite de bocas, indiretas e palavras azedas. Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio em fúria - Big Brother
07:26

Noite de bocas, indiretas e palavras azedas. Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio em fúria

22:32
Rutura total entre Liliana e Fábio: «Tu deixas o teu noivo por minha causa e eu meto-te a chorar» - Big Brother
08:36

Rutura total entre Liliana e Fábio: «Tu deixas o teu noivo por minha causa e eu meto-te a chorar»

22:24
Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio fora de si - Big Brother
04:15

Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio fora de si

22:20
Mariana questiona Rui: «Porque é que mudaste de postura comigo?» - Big Brother
04:39

Mariana questiona Rui: «Porque é que mudaste de postura comigo?»

22:09
Leandro continua muito magoado: «São coisas que não se dizem» - Big Brother
07:35

Leandro continua muito magoado: «São coisas que não se dizem»

22:03
«Amo-te». Fábio abre o coração a Cristina Ferreira após zanga com Liliana - Big Brother
03:42

«Amo-te». Fábio abre o coração a Cristina Ferreira após zanga com Liliana

21:59
Imagens exclusivas. Fábio isola-se na casa de banho após discussão intensa com Liliana - Big Brother
04:14

Imagens exclusivas. Fábio isola-se na casa de banho após discussão intensa com Liliana

21:54
Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...» - Big Brother
01:34

Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...»

21:53
Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?» - Big Brother
03:41

Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?»

21:49
Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive» - Big Brother
06:20

Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive»

21:41
Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno - Big Brother
06:21

Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno

21:33
É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo - Big Brother
00:48

É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo

21:12
Pedro rendido a Marisa, mas quase é apanhado: «Ficas um canhão com aquele vestido» - Big Brother
02:22

Pedro rendido a Marisa, mas quase é apanhado: «Ficas um canhão com aquele vestido»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

  • Há 2h e 56min
Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?» - Big Brother

Cristina Ferreira questiona Zé, ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, esteve esta manhã no Dois às 10, a esclarecer tudo sobre o fim da relação com a concorrente do Secret Story. A meio da conversa, Cristina Ferreira confrontou o gestor desportivo se, de facto, considera que ela incentivou Liliana a aproximar-se de Fábio.

«Já saíram algumas revistas nas quais no título dizia que me acusavas. Não tenho qualquer problema com isso. Quero que as pessoas saibam que o Zé tem todo o direito de sentir aquilo que bem lhe apetecer. Pode não gostar de mim, que eu isto e que eu aquilo. Não tenho nada que ver com isso e eu percebo. Se calhar, no teu lugar teria sentido exatamente o mesmo. Sentiste que, de alguma forma, incentivei porquê?», questionou a apresentadora da TVI.

Zé explicou a sua visão: «Na gala em que eu lá fui, gostei muito da empatia que demonstrou para comigo. Senti mesmo ser de coração».  E Cristina Ferreira respondeu: «E é de coração, como hoje também é». 

«O resto, eu percebo. Eu percebo que é um programa de televisão», esclareceu Zé.

Cristina tentou perceber o porquê das afirmações de Zé. «Tem a ver quando eu disse à Liliana: 'Tens que viver aquilo que sentes?». 

O jovem revelou a verdade: «Exatamente! Estando apaixonado, na altura, claro que me custou imenso». 

«Mas eu não te disse o mesmo? Mas eu percebo que, naquele momento, quisesses dizer-me coisas e me perguntasses o que é que eu estava a fazer. É ela a minha concorrente e eu estava a tentar gerir as emoções dela ali dentro», explicou a apresentadora. 

Na mesma entrevista, Zé esclareceu os rumores de que terá traído Liliana há uns anos e garantiu: «Não houve traição física, nessa altura ela ainda vinha muito ansiosa da relação anterior». Contudo, confessou: «Não fui o melhor namorado, deixei-a muitas vezes sozinha a chorar». 

Quanto a uma eventual conversa quando Liliana sair do Secret Story, Zé mostrou-se tranquilo: «Já não tenho medo nem me afeta tanto ter essa conversa, vou estar muito tranquilo e sei que já não a vai afetar tanto. Neste momento já não quero tanto como antes, mas sinto que mereço que ela venha falar comigo. Mas se não vier já estou mais resolvido». 

Já não há amor

Questionado sobre Liliana ainda mexia com o seu coração, Zé garantiu: «Já mexe mesmo muito pouco, depois de tudo o que se passou, isto foi tudo muito rápido e eu tive que me levantar demasiado rápido». 

«Não está totalmente sarado, é um processo, mas já não mexe tanto. É deixar de amar, porque esta pessoa mostrou-me ser algo completamente diferente. Estou desiludido», sublinhou Zé. 

Quanto a uma possível reconciliação, o ex-noivo descartou essa possibilidade: «Já não há esperança, essa já morreu, é impossível eu voltar para a Liliana, não só pela traição, mas pelo que ela mostrou de carácter. Começou a pintar um cenário diferente de mim e magoou-me mais do que a traição». 

 

Percorra a galeria que preparámos para si com as imagens da entrevista de Zé no 'Dois às 10'. 

 

Temas: Cristina Ferreira

Fora da Casa

Bárbara Parada está de luto e a despedida é arrepiante: «Obrigada por me amares»

Bárbara Parada está de luto e a despedida é arrepiante: «Obrigada por me amares»

Há 11 min
Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Ontem às 18:43
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Ontem às 16:47
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Ontem às 16:33
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Ontem às 15:45
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Ontem às 14:50
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Ontem às 10:25
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Ontem às 12:18
Noite de bocas, indiretas e palavras azedas. Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio em fúria
07:26

Noite de bocas, indiretas e palavras azedas. Abraço de Pedro a Liliana deixa Fábio em fúria

Ontem às 22:36
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

22 set, 17:25
Rutura total entre Liliana e Fábio: «Tu deixas o teu noivo por minha causa e eu meto-te a chorar»
08:36

Rutura total entre Liliana e Fábio: «Tu deixas o teu noivo por minha causa e eu meto-te a chorar»

Ontem às 22:32
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada está de luto e a despedida é arrepiante: «Obrigada por me amares»

Bárbara Parada está de luto e a despedida é arrepiante: «Obrigada por me amares»

Há 11 min
Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Há 2h e 56min
Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Ontem às 18:43
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Ontem às 16:47
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Ontem às 16:33
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Ontem às 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Ontem às 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Ontem às 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Ontem às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Ontem às 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Ontem às 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

22 out, 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

22 out, 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
Ver Mais Outros Sites