Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, esteve esta manhã no Dois às 10, a esclarecer tudo sobre o fim da relação com a concorrente do Secret Story. A meio da conversa, Cristina Ferreira confrontou o gestor desportivo se, de facto, considera que ela incentivou Liliana a aproximar-se de Fábio.

«Já saíram algumas revistas nas quais no título dizia que me acusavas. Não tenho qualquer problema com isso. Quero que as pessoas saibam que o Zé tem todo o direito de sentir aquilo que bem lhe apetecer. Pode não gostar de mim, que eu isto e que eu aquilo. Não tenho nada que ver com isso e eu percebo. Se calhar, no teu lugar teria sentido exatamente o mesmo. Sentiste que, de alguma forma, incentivei porquê?», questionou a apresentadora da TVI.

Zé explicou a sua visão: «Na gala em que eu lá fui, gostei muito da empatia que demonstrou para comigo. Senti mesmo ser de coração». E Cristina Ferreira respondeu: «E é de coração, como hoje também é».

«O resto, eu percebo. Eu percebo que é um programa de televisão», esclareceu Zé.

Cristina tentou perceber o porquê das afirmações de Zé. «Tem a ver quando eu disse à Liliana: 'Tens que viver aquilo que sentes?».

O jovem revelou a verdade: «Exatamente! Estando apaixonado, na altura, claro que me custou imenso».

«Mas eu não te disse o mesmo? Mas eu percebo que, naquele momento, quisesses dizer-me coisas e me perguntasses o que é que eu estava a fazer. É ela a minha concorrente e eu estava a tentar gerir as emoções dela ali dentro», explicou a apresentadora.

Na mesma entrevista, Zé esclareceu os rumores de que terá traído Liliana há uns anos e garantiu: «Não houve traição física, nessa altura ela ainda vinha muito ansiosa da relação anterior». Contudo, confessou: «Não fui o melhor namorado, deixei-a muitas vezes sozinha a chorar».

Quanto a uma eventual conversa quando Liliana sair do Secret Story, Zé mostrou-se tranquilo: «Já não tenho medo nem me afeta tanto ter essa conversa, vou estar muito tranquilo e sei que já não a vai afetar tanto. Neste momento já não quero tanto como antes, mas sinto que mereço que ela venha falar comigo. Mas se não vier já estou mais resolvido».

Já não há amor

Questionado sobre Liliana ainda mexia com o seu coração, Zé garantiu: «Já mexe mesmo muito pouco, depois de tudo o que se passou, isto foi tudo muito rápido e eu tive que me levantar demasiado rápido».

«Não está totalmente sarado, é um processo, mas já não mexe tanto. É deixar de amar, porque esta pessoa mostrou-me ser algo completamente diferente. Estou desiludido», sublinhou Zé.

Quanto a uma possível reconciliação, o ex-noivo descartou essa possibilidade: «Já não há esperança, essa já morreu, é impossível eu voltar para a Liliana, não só pela traição, mas pelo que ela mostrou de carácter. Começou a pintar um cenário diferente de mim e magoou-me mais do que a traição».

